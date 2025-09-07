Marseille : Trois Comoriens surpris par la police en plein dépeçage d'un mouton dans un parc

07 septembre 2025

Marseille : Trois Comoriens surpris par la police en plein dépeçage d'un mouton dans un parc. Puis, accroupis sur de simples cartons d'emballage aplat

Trois hommes égorgent un mouton en public dans un parc à Marseille


Trois hommes ont été surpris par la police municipale de Marseille en plein dépeçage d'un mouton, fin août, dans le parc de l'Espérance (14e). L'animal avait égorgé quelques instants plus tôt.

Ceux qui pensaient avoir tout vu ont encore été surpris, fin août, dans un parc du quartier du Canet, dans le 14e arrondissement de Marseille.

Ce dimanche 24 août, alors que nombre d'enfants jouaient, accompagnés par leurs parents, dans le parc de l'Espérance, des riverains ont remarqué la présence d'un mouton, singulièrement accompagné par trois hommes. Mais peu après, l'étonnement a laissé place à l'effroi, lorsque des témoins ont surpris le trio en train d'égorger l'animal au beau milieu du parc. Puis, accroupis sur de simples cartons d'emballage aplatis à même le sol, les bouchers du dimanche se sont livrés à un dépeçage méthodique.

Avec des couteaux domestiques


Avec de simples couteaux domestiques, nonobstant un certain tour de main, le mouton a été vidé et débité en plein air, sous les yeux effarés de certains passants qui ont prévenu la police municipale.

Découvrant la scène, insoutenable dans la chaleur estivale, les agents de la brigade Nord ont interpellé les bouchers amateurs, des ressortissants comoriens âgés d'une trentaine d'années, venus préparer leurs grillades. La viande a également été saisie par l'équipage pour destruction. Par ailleurs, une plainte a été déposée par la SPA. Par la rédaction de La Provence

