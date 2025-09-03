L’incertitude persiste : Où regarder le Match des Coelacanthes contre le Mali et la République Centrafricaine ? Cette situation plonge nous supporters

À quelques heures seulement du match crucial des Coelacanthes face au Mali, prévu le 4 septembre, une question cruciale demeure sans réponse : où sera diffusée ces deux rencontres tant attendues ? Malgré les préparatifs de la FCF pour le budget de l'équipe nationale, un élément essentiel semble avoir été négligé : le paiement de la diffusion des matchs de du match auprès de la FIFA.





Cette situation plonge nous supporters dans une inquiétude grandissante. Chaque match de l’équipe nationale est un moment de fierté et de rassemblement pour le peuple comorien, mais cette incertitude récurrente autour de la diffusion érode la confiance et la joie des fans.





Le gouvernement mobilise plusieurs millions de francs comoriens à chaque match de l'équipe nationale, pourquoi le ministère des sports n'implique pas la télévision nationale sur les préparatifs des matchs? Pourquoi la FFC rejette toujours l'idée de travailler ensemble avec la chaîne nationale ?





Il est temps que la fédération et le ministère des sports prennent leurs responsabilités et assurent une transparence totale dans la gestion des matchs et qu'ils arrêtent de négliger la télévision nationale au détriment d'une radio privée.





Sefrick Abdou