Les Comores, un carrefour diplomatique en pleine affirmation sous le leadership du Président Azali

Le Palais de Beit-Salam a vibré ce Mardi au rythme de la diplomatie. Deux cérémonies d’importance ont marqué la journée : la présentation des lettres de créance de Son Excellence Monsieur ZOKEY Ahad, Ambassadeur de la République populaire du Bangladesh, et de Son Excellence Monsieur Mohamed Gharamah Alshamrani, nouvel Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite. Ces réceptions ne sont pas de simples formalités protocolaires : elles traduisent l’attractivité nouvelle et le rayonnement croissant des Comores sur la scène internationale, fruits du leadership visionnaire du Président Azali Assoumani. Le Palais de Beit-Salam a vibré ce Mardi au rythme de la diplomatie. Deux cérémonies d’importance ont marqué la journée : la présentation des lettres de créance de Son Excellence Monsieur ZOKEY Ahad, Ambassadeur de la République populaire du Bangladesh, et de Son Excellence Monsieur Mohamed Gharamah Alshamrani, nouvel Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite. Ces réceptions ne sont pas de simples formalités protocolaires : elles traduisent l’attractivité nouvelle et le rayonnement croissant des Comores sur la scène internationale, fruits du leadership visionnaire du Président Azali Assoumani.





1. Les Comores, un pays rassurant et attractif





Depuis son retour à la magistrature suprême, le Président Azali Assoumani a profondément redynamisé l’image des Comores. Le pays inspire désormais confiance et crédibilité, tant aux partenaires régionaux qu’aux puissances internationales. Le week-end dernier, marqué par l’inauguration d’infrastructures structurantes à Ouani et à Nyuma Kélé (Mohéli), illustre cette transformation interne, immédiatement prolongée par un ballet diplomatique de haut niveau.





2. La présidence de l’Union Africaine : un tremplin continental





Le mandat du Président Azali à la présidence tournante de l’Union Africaine fut un tournant décisif. Son bilan positif a été unanimement salué par les pays membres et par l’opinion internationale. Sous sa conduite, l’Union Africaine a su défendre des positions claires sur des questions cruciales de paix, de sécurité et de développement.





Cette reconnaissance internationale a renforcé le prestige des Comores, leur donnant une voix respectée sur l’échiquier continental et mondial. En capitalisant sur cette expérience, notre pays dispose désormais d’un levier diplomatique majeur pour accélérer son projet d’émergence économique à l’horizon 2030.





3. Le Bangladesh, un partenaire d’inspiration et d’innovation





L’arrivée de Son Excellence ZOKEY Ahad ouvre la voie à une coopération stratégique. Le Bangladesh, par son expérience en agriculture, en textile, en pharmacie et en santé, constitue un modèle de résilience et d’innovation. Le Président Azali a exprimé sa volonté de s’inspirer de ces réussites pour renforcer l’autonomie alimentaire et sanitaire des Comores, mais aussi pour accroître leur résilience face aux défis climatiques.





Cette coopération Sud-Sud repose sur des échanges pratiques et des solutions adaptées aux pays en développement, offrant une alternative crédible aux modèles imposés par les grandes puissances.





4. L’Arabie Saoudite, un allié historique et incontournable





Avec Son Excellence Mohamed Gharamah Alshamrani, nouvel ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, le Président Azali a réaffirmé la solidité d’un partenariat historique. Les liens entre Moroni et Riyad s’appuient non seulement sur des valeurs religieuses partagées, mais aussi sur des projets économiques concrets soutenus par la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien.





Cette coopération ne se limite pas à l’économie : elle incarne des valeurs de paix, de solidarité et de développement durable, consolidant la position des Comores dans le monde arabe et musulman.





5. La présidence de la COI : une opportunité stratégique





Après l’Union Africaine, les Comores président aujourd’hui la Commission de l’océan Indien (COI). Ce mandat constitue une autre opportunité historique pour renforcer la diplomatie nationale.





La COI, qui réunit les États insulaires et côtiers de la région, joue un rôle central dans plusieurs domaines stratégiques :





Sécurité maritime et lutte contre la piraterie : un enjeu vital pour la protection des routes commerciales de l’océan Indien. Coopération économique et commerciale : en facilitant les échanges entre les îles, la COI ouvre des marchés nouveaux pour les produits comoriens.





Protection de l’environnement et adaptation au changement climatique : essentielle pour des pays insulaires vulnérables comme les Comores. Mobilité et coopération humaine : échanges d’étudiants, de compétences et renforcement de la solidarité régionale.





D’ici la fin de ce mandat, les Comores peuvent s’attendre à des retombées positives : visibilité accrue, projets de coopération renforcés et intégration régionale plus profonde. La présidence de la COI prolonge ainsi l’élan diplomatique acquis avec l’Union Africaine et place les Comores au cœur des dynamiques régionales.





6. Une diplomatie du RENOUVEAU tournée vers 2030





Toutes ces actions diplomatiques s’inscrivent dans la vision du RENOUVEAU, qui fait de la diplomatie un levier central de développement. En diversifiant les partenariats, en consolidant les alliances historiques et en capitalisant sur les présidences continentales et régionales, le Président Azali prépare l’avenir.





Les Comores ne subissent plus la diplomatie : elles la façonnent, l’orientent et l’utilisent comme moteur de leur projet national. Cette stratégie ouvre la voie à une émergence économique crédible d’ici 2030, en transformant le capital diplomatique en investissements, en infrastructures et en progrès sociaux.





Ainsi donc.les réceptions de ce lundi symbolisent une diplomatie comorienne en pleine ascension. Après une présidence africaine saluée et une présidence régionale prometteuse, les Comores s’affirment comme un acteur respecté, attractif et tourné vers l’avenir. Sous la conduite du Président Azali Assoumani, notre pays est en marche vers l’avant, confiant dans ses alliances et résolument engagé dans la voie de l’émergence.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC