UNION DES COMORES

Unité - Solidarité - Développement

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, chargé du Monde Arabe, de la Diaspora, de la Francophonie et de l'Intégration Africaine

Les Comores appellent l'État français, puissance occupante, d'arrêter les opérations incriminées

Communiqué :

L'Union des Comores a pris connaissance avec une profonde indignation, à travers l'enquête publiée par le journal Le Monde, en date du 16 septembre 2025, des faits d'une extrême gravité, mettant en cause la Police de l'occupation française aux frontières (PAF) de l'ile comorienne de Mayotte.

Selon cette enquête, des témoignages concordants dénoncent des manœuvres délibérées des forces de sécurité françaises ayant conduit au naufrage de kwassa-kwassa, provoquant la mort de plusieurs ressortissants comoriens, parmi lesquels des femmes, des enfants et des personnes âgées.

L'Union des Comores condamne avec la plus grande vigueur de tels actes, qui constituent une violation flagrante du droit à la vie et de la dignité humaine, une atteinte grave aux obligations internationales de la France, notamment en matière de droit maritime, de droit humanitaire et de droits de l'homme.

L'Union des Comores appelle l'État français, puissance occupante déploie ses forces dans les frontières mahoraises, d'arrêter les opérations incriminées, et réclame des mesures de sanctions exemplaires contre les auteurs de cette barbarie.

L'Union des Comores réitère son engagement inébranlable pour le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale sur la question de Mayotte.

L'Union des Comores poursuivra, sans relâche, son action diplomatique et juridique afin que justice soit rendue et que la dignité des vies humaines soit respectée.

Fait à Moroni, le 18 septembre 2025

