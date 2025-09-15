Lecture géopolitique du discours du Président Azali Assoumani. Les Comores au croisement des enjeux arabes, islamiques et mondiaux. En dénonçant l’agr

Lecture géopolitique du discours du Président Azali Assoumani

Les Comores au croisement des enjeux arabes, islamiques et mondiaux

1. La solidarité arabe et islamique réaffirmée



Le discours du Président Azali ne se limite pas à un geste diplomatique de circonstance. Il traduit une volonté claire de repositionner les Comores comme acteur solidaire au sein de la communauté arabe et islamique. En dénonçant l'agression israélienne contre le Qatar, Azali s'aligne sur une logique de sécurité collective, rappelant que l'unité du monde arabe et musulman n'est pas une option, mais une nécessité vitale.





Pour un petit État insulaire comme les Comores, cette posture renforce sa légitimité politique au sein de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tout en consolidant son image d’allié fiable.





2. Le soutien aux médiateurs : une ligne stratégique subtile





En appelant à protéger le Qatar et l’Égypte dans leur rôle de médiateurs, Azali Assoumani a pointé un enjeu clé : la médiation est devenue une cible des stratégies de déstabilisation. Soutenir les médiateurs revient à défendre la diplomatie comme instrument de paix.





Pour les Comores, ce positionnement s’inscrit dans une tradition de neutralité active, où le pays évite l’alignement rigide sur un camp, mais renforce sa crédibilité en prônant le dialogue. Cette diplomatie équilibrée est précieuse pour un État qui cherche à tirer profit de ses partenariats avec les pays du Golfe, l’Afrique, et les puissances mondiales.





3. L’ouverture vers le multilatéralisme global





En saluant la conférence de l’ONU coprésidée par l’Arabie saoudite et la France, ainsi que le vote en faveur de l’État palestinien, Azali Assoumani a montré une capacité de projection internationale.





Les Comores, souvent perçues comme périphériques, se replacent au cœur des grands débats mondiaux en liant leur voix à celle de nations influentes comme l’Arabie saoudite, la France ou encore l’Égypte. Cela illustre une stratégie de visibilité accrue sur la scène internationale, qui peut se traduire par des gains diplomatiques, économiques et sécuritaires.





4. Les enjeux internes : l’écho du RENOUVEAU





Sur le plan intérieur, ce discours s’inscrit aussi dans la vision politique du RENOUVEAU, portée par le Président Azali et son équipe gouvernementale. En adoptant une position ferme et cohérente sur les grandes crises internationales, le Président cherche à :





Renforcer la crédibilité des Comores à l’international, pour attirer investissements et partenariats ;

Consolider son leadership régional dans l’océan Indien, en se positionnant comme une voix morale et diplomatique ;





Donner au peuple comorien le sentiment d’appartenir à une nation qui compte, malgré sa taille modeste.





5. Vers une diplomatie d’influence des “petits États”





Le discours de Doha confirme une tendance majeure : les petits États, quand ils s’expriment avec clarté et courage, peuvent influencer les débats mondiaux. En liant la cause palestinienne, la souveraineté du Qatar, et la justice universelle, Azali Assoumani a esquissé une diplomatie d’influence : celle où les Comores apparaissent non plus comme spectateurs, mais comme acteurs porteurs de principes et de solutions.





Le discours de Son Excellence le Président Azali Assoumani au sommet de Doha dépasse largement le cadre conjoncturel de la crise. Il traduit une stratégie à double dimension :





Consolider les alliances régionales avec le monde arabe et islamique, en affirmant la solidarité face aux agressions ;

Projeter les Comores sur la scène internationale, en s’associant aux dynamiques multilatérales et en incarnant la voix des nations qui défendent justice et dignité humaine.





En somme, le Président Azali a transformé une tribune régionale en un levier stratégique pour le rayonnement des Comores, tout en renforçant son image de dirigeant engagé dans les grandes causes de notre temps.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Paris le 15 septembre 2025