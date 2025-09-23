Le président Azali a invité l’Autriche à encourager ses entrepreneurs à se rendre aux Comores...afin de constater directement les nombreuses opportuni

Rencontre entre le Président Azali Assoumani et le Chancelier d’Autriche







En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a rencontré le Chancelier fédéral d'Autriche, SEM Christian Stocker.





Les deux dirigeants ont plaidé pour un renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie, de la lutte contre le changement climatique, mais également dans le secteur du tourisme. À ce titre, le chancelier a souligné l’importance de développer des partenariats en matière de formation, avec la possibilité d’octroi de bourses pour les étudiants comoriens, ainsi que le recours à l’appui d’expertise autrichienne afin de renforcer les capacités nationales dans ce secteur clé pour l’économie du pays.





Le Chef de l’État comorien a par ailleurs invité l’Autriche à encourager ses entrepreneurs à se rendre aux Comores afin de constater directement les nombreuses opportunités d’investissement qu’offre le pays.





Le Président Azali a également insisté sur les drames humanitaires liés aux naufrages en mer, rappelant la présence française sur l’île comorienne de Mayotte.





De son côté, le Chancelier autrichien a sollicité le soutien des Comores à la candidature de son pays pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Président Azali lui a rassuré de son appui, en exprimant l’espoir que l’Autriche jouera un rôle constructif dans la recherche de solutions aux conflits internationaux. Beit-salam