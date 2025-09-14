Le président Azali arrive à Doha au Qatar

Le Président de l’Union des Comores arrive à Doha


Le président Azali arrive à Doha au Qatar

Doha, le 14 septembre /QNA/ Son Excellence M. Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, est arrivé ce dimanche à Doha afin de prendre part au Sommet arabo-islamique extraordinaire qui se tiendra demain dans la capitale qatarie.

À son arrivée à l’aéroport international Hamad, Son Excellence et la délégation l’accompagnant ont été accueillis par Son Excellence Cheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani, vice-Premier ministre et ministre d’État aux Affaires de la défense.

