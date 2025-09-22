Le pays perd aujourd’hui un homme politique de grande envergure, un orateur remarquable, un veilleur de conscience et un médiateur social dont l’autor

Communiqué de condoléances







C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Monsieur Assoumani Madouhouli, l'un des fils les plus illustres de notre Nation, qui a pourtant choisi de vivre dans la modestie et loin des lumières, afin de demeurer humble et fidèle à ses convictions. J'adresse mes condoléances les plus attristées et ma solidarité sincère à la famille Madouhouli, à Mbadjini comme à Mitsamihuli et à Bambao, ainsi qu'à tous ses proches.





J’ai eu l’honneur de le connaître personnellement et d’aller souvent me ressourcer auprès de lui. Dans nos échanges, il me confiait avec émotion que sa plus grande fierté n’était autre que la réussite scolaire de ses enfants, convaincu que l’éducation est la valeur sûre et le plus bel héritage qu’un père puisse transmettre.





J’ai retrouvé cette filiation de dignité et de probité chez son fils Mohamed, qui me parlait de son père comme on se nourrit d’une légende vivante. Le pays perd aujourd’hui un homme politique de grande envergure, un orateur remarquable, un veilleur de conscience et un médiateur social dont l’autorité morale, les talents, l’élégance et le savoir-être furent unanimement reconnus.





Pour ma part, je garderai à jamais le souvenir de son humilité, de sa noblesse intérieure et de cette élégance simple qui donnait à chacun le sentiment d’être entendu et respecté. Que son souvenir demeure vivant et que son héritage continue d’inspirer les générations présentes et à venir.





Marseille le 22 septembre 2025





Dini Nassur