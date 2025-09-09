Le nouvel Ambassadeur de France reçu au ministère des Affaires étrangères

Le nouvel ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores, Étienne Chapon, a été reçu ce mardi au ministère des Affaires étrangères pour la présentation des copies figurées de ses lettres de créance. Cette étape protocolaire marque le début officiel de sa mission diplomatique à Moroni.

Lors de cette rencontre, le diplomate français a exprimé sa volonté de renforcer les liens de coopération entre Paris et Moroni. Le ministre des Affaires étrangères, pour sa part, a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à œuvrer de concert avec ses partenaires, notamment la France, afin de consolider la coopération bilatérale.

Ministère des Affaires Etrangères de l'Union des Comores

