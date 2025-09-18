Le Dr Said Omar Said Hassane démis de ses fonctions

Nous venons d'apprendre que le Consul général de l'Union des Comores à Laâyoune, Dr Said Omar Said Hassane, vient d'être démis de ses fonctions par le président Azali Assoumani.

Jugé dans l'affaire Bachar, Said Omar Said Hassane risque de la prison. En effet, le parquet de Moroni a requis ce lundi 7 mois de prison avec sursis à son encontre. Le verdict est attendu fin septembre 2025.

