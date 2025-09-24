Le Directeur Général de la SCH en visite de terrain au port de Moroni. Depuis sa prise de fonction à la tête de la SCH, M. Idaroussi a marqué un tourn



Le Directeur Général de la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH), M. Hamadi Idaroussi, a effectué ce mardi une descente sur le terrain au port de Moroni afin de suivre de près les opérations de déchargement d'un pétrolier.





Cette visite illustre son souci constant de rester proche des équipes opérationnelles et de valoriser leur travail. La présence du premier responsable de l’entreprise aux côtés des agents de terrain constitue un signe fort de reconnaissance et un encouragement pour l’ensemble du personnel engagé dans cette mission stratégique.





Depuis sa prise de fonction à la tête de la SCH, M. Idaroussi a marqué un tournant dans la gestion de l’institution. Grâce à des réformes rigoureuses et à une meilleure organisation, les pénuries de carburant qui affectaient régulièrement le pays semblent désormais appartenir au passé.





Cette nouvelle dynamique témoigne de la volonté de la direction d’assurer un approvisionnement stable et fiable en hydrocarbures, gage de sécurité énergétique et de développement économique pour l’Union des Comores.





IBRAHIM Fahari