Le Directeur Général de la SCH en visite de terrain au port de Moroni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 24 septembre 2025 2025-09-24T11:07:00+02:00 Modifier ce post

Le Directeur Général de la SCH en visite de terrain au port de Moroni. Depuis sa prise de fonction à la tête de la SCH, M. Idaroussi a marqué un tourn

Le Directeur Général de la SCH en visite de terrain au port de Moroni

Le Directeur Général de la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH), M. Hamadi Idaroussi, a effectué ce mardi une descente sur le terrain au port de Moroni afin de suivre de près les opérations de déchargement d’un pétrolier.

Cette visite illustre son souci constant de rester proche des équipes opérationnelles et de valoriser leur travail. La présence du premier responsable de l’entreprise aux côtés des agents de terrain constitue un signe fort de reconnaissance et un encouragement pour l’ensemble du personnel engagé dans cette mission stratégique.

Depuis sa prise de fonction à la tête de la SCH, M. Idaroussi a marqué un tournant dans la gestion de l’institution. Grâce à des réformes rigoureuses et à une meilleure organisation, les pénuries de carburant qui affectaient régulièrement le pays semblent désormais appartenir au passé.

Cette nouvelle dynamique témoigne de la volonté de la direction d’assurer un approvisionnement stable et fiable en hydrocarbures, gage de sécurité énergétique et de développement économique pour l’Union des Comores.

IBRAHIM Fahari

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières