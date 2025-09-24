Le DirCab du Président Azali chargé de la Défense en mission à l''île de la Réunion. Aux côtés de nos partenaires, nous restons pleinement engagés pou



Actuellement à l’île de la Réunion, j’ai eu l’honneur de m’entretenir avec le Général de division Jean de Monicault, commandant supérieur des Forces armées en zone sud de l’océan Indien (FAZSOI). Actuellement à l’île de la Réunion, j’ai eu l’honneur de m’entretenir avec le Général de division Jean de Monicault, commandant supérieur des Forces armées en zone sud de l’océan Indien (FAZSOI).





Cet échange a permis de faire le point sur les axes prioritaires de notre coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité.





Plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels :





Le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces, avec un accent particulier sur la formation de la Garde-Côte.

Le développement de la santé militaire, afin d’améliorer la prise en charge médicale de nos populations ; L’accélération de la mise en œuvre du Centre de l’État en mer, un levier essentiel pour le renforcement de notre souveraineté maritime ;

L’appui technique et logistique, dans une logique de montée en puissance progressive de notre dispositif de défense.





Des stages de formation ainsi qu’un soutien en équipements sont également prévus.





Aux côtés de nos partenaires, nous restons pleinement engagés pour promouvoir une sécurité durable dans la zone sud de l’océan Indien.





Youssoufa Mohamed Ali