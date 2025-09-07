"La Tournante doit tourner mais pas dans le même format...que nous vivons". Acceptez, Monsieur le Président que je m'adresse à vous pour vous demander

MATSO MAHARA HUZAYA MNAHARAMU.







La situation politique, économique et sociale actuelle est intenable. Tout le monde doit mettre les mains dans la patte pour espérer relever le quotidien des Comoriens. Mais malheureusement, nous n'avons jamais été aussi clivants les uns et les autres. Des deux côtés, pouvoir comme opposition, on déterre la hache de guerre. Les chantages et menaces verbaux fusent de tous les côtés. La persistance d'un tel climat naugurera que désastre. Il est temps de calmer le jeu, sans renoncer au droit pour tout un chacun de militer pour la reconnaissance de ses droits.





Sans oublier cependant son devoir à œuvrer pour préserver la paix sociale et la concorde nationale. Il est normal que, face à la dure réalité du quotidien ainsi qu'aux incertitudes qui pèsent sur l'avenir, des voix s'élèvent avec une certaine plage de décibels. Mais faisons attention pour ne pas en arriver à l'irréparable. Du côté du pouvoir des griots s'agitent avec des déclarations qui frisent la provocation. De l'autre côté, des baroudeurs tentent de relever la procation mais par la provocation. Le langage indifferencié du genre " Wangazidja wanu " ou pire " ritsokutruwa " se doit d'être banni. Vous ne devez jamais oublier que jusque-là, la question n'a jamais été entre Wangazidja contre Wadzuani ou Wamwali mais plutôt entre un régime et ses adversaires. Faut-il vous rappeler que c'est grâce à la





" CONVERGENCE 2010 " que l'île de Moheli a pu faire valoir son droit à la Tournante ? Et non à la seule prescription de ce droit dans notre loi fondamentale ?





La solidarité nationale, aussi bien verticale que horizontale est un atout majeur dans notre œuvre de bâtisseurs d'un avenir meilleur pour notre pays. Il faut cependant que les choses soient claires: en cette période infestée de suspicions, la communication au niveau du pouvoir comme au niveau de ses relais doit avoir pour ambition de rassurer et non de perpétuer le flou et le double langage. Obligation vous est faite de vous soustraire de toute polémique stérile et faire plutôt de votre gouvernance, une gouvernance apaisée à défaut d'être transparente. L'heure est à l'apaisement des esprits pour mieux cerner les devoirs et les responsabilités de chacun, y compris face à l'adversité.





Tous ceux qui exercent ou qui ont exercé le pouvoir, personne n'est sans tâche.

Comme dit l'expression latine " errare humanum est, perseverare diabolique ".

Il nous faut de l'humilité de part et d'autre.





Dans le cadre de la mise en œuvre de la Tournante, les spéculations ont toujours fait le buzz à chaque passage de témoin et ce de 2006 à aujourd'hui. Il n'y a donc pas lieu de nous emballer mais plutôt de persuader et de rassurer. Malheureusement, chez les uns comme chez les autres, l'impatience de gagner est grande. Or comme disait Louis XIV en son temps, " c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre ".





Acceptez, Monsieur le Président que je m'adresse à vous pour vous demander de mettre de l'ordre dans vos rangs. Au regard de leurs faits et gestes, votre premier cercle donne le spectacle d'une équipe qui avance à hue et à dia. Lui taper du poing sur la table lui fera un peu du bien. Qui aime bien, châtie bien dit l'adage. Comme aimait le répéter feu Pdt





Ahmed Abdallah Abderemane " Ezi nyombe ya dziya. Watsahao le dziya watsopara, watsahao zi nyonga watsopara." Mais que cela soit valable et pour vos adversaires ( souvent de manière arbitraire malheureusement) et pour les vôtres. Toutes ces affaires sulfureuses et noseabondes qui defraient la chronique impactent sur l'image de notre état. Ne vous laissez pas dévitalisé face aux vôtres, je vous en prie. Un bon coup de pied dans la fourmilière vous apportera un peu de fraîcheur. J'admets qu'on ne peut pas faire du simple avec du compliqué mais quand même.





Par ailleurs, je voudrais exprimer ici ma désapprobation pour le slogan avec lequel certains de nos frères d'Anjouan battent campagne, à savoir " risitsaha rirume hali Wangazidja waruma ". Nous avons mené ensemble des combats contre la centralisation excessive du pour, l'instrumentation de la justice et autres institutions ainsi que diverses autres dérives de la gouvernance actuelle et vous ne trouvez rien d'autre à nous proposer que d'aspirer à faire pareil ? Où est la cohérence dans tout çà ? Pour être Mgazidja, je ne me reconnais pas dans la gouvernance actuelle.





Voilà pourquoi le combat pour la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance faite de transparence dans la gestion des affaires et d'équilibre entre les îles a toujours bénéficié de mon modeste concours. Le prochain Président Anjouanais procédera aux réformes qu'il faut, nous servent les tenants de ce slogan. Insh'Allah ! Mais c'est un chèque en blanc tout aussi risqué que l'initiative d'une consultation nationale sous la bannière d'une réconciliation. Comme je l'ai dit dans une précédente livraison, il y a bien matière pour une réconciliation dans acception extensive, ne serait-ce que pour un recadrage de nos institutions complètement débridées depuis la dernière révision constitutionnelle de 2018.





Voilà pourquoi je dis pour conclure que la Tournante doit tourner mais pas dans le même format d'une présidence sultanesque comme celui que nous vivons. Il n'y a pas que la Tournante à recadrer, il y a toute la gouvernance d'une manière générale. Procéder à ce recadrage en amont est préférable plutôt qu'en aval au risque de nous servir une jurisprudence " à la Barwane " comme c'est le cas aujourd'hui en matière de manifestation.





Soefo Aboudou