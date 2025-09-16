"Je remercie la Coalition Islamique Militaire de Lutte contre le Terrorisme pour sa coopération". Faisons de la lutte contre le blanchiment et le fina



Ce 15 septembre à Moroni, j’ai eu l’honneur d’ouvrir la 2e session de formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce 15 septembre à Moroni, j’ai eu l’honneur d’ouvrir la 2e session de formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.





À travers cette initiative, nous affirmons notre engagement collectif à bâtir un État plus résilient face aux menaces financières et sécuritaires qui fragilisent nos institutions et exposent nos concitoyens. Ces crimes silencieux, trop souvent sous-estimés, alimentent des réseaux criminels, sapent la stabilité économique, et compromettent notre souveraineté.





L’Union des Comores n’est pas épargnée. C’est pourquoi, sous l’impulsion du Président AZALI Assoumani, un cadre juridique ambitieux a été promulgué le 24 juillet 2025, conforme aux normes internationales mais pensé pour nos réalités.





Former, c’est agir. Cette session permet à 25 cadres issus de secteurs clés d’acquérir les compétences nécessaires pour détecter, analyser et répondre aux risques. Je leur ai rappelé que la loi ne vaut que par ceux qui la mettent en œuvre, avec rigueur, responsabilité et éthique.





Je remercie la Coalition Islamique Militaire de Lutte contre le Terrorisme pour sa coopération, Mme Habiba Bettaieb pour son expertise, et tous les partenaires mobilisés.





Faisons de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme un réflexe institutionnel et un devoir républicain.





Youssoufa Mohamed Ali