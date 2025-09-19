Fin de mission signifiée au Consul Général, le Dr Said Omar Saïd Hassane : Hommage à un grand frère combatif. Depuis sa nomination en 2019, ce digne f

Fin de mission signifiée au Consul Général, le Dr Said Omar Saïd Hassane : Hommage à un grand frère combatif







Alors qu’il s’apprête à clore son chapitre à la tête du Consulat Général de l’Union des Comores à Laâyoune, il nous revient de rendre un hommage sincère, vibrant et mérité au Dr Said Omar Said Hassane Alors qu’il s’apprête à clore son chapitre à la tête du Consulat Général de l’Union des Comores à Laâyoune, il nous revient de rendre un hommage sincère, vibrant et mérité au Dr Said Omar Said Hassane





Depuis sa nomination en 2019, ce digne fils des Comores a ouvert la voie, sous les auspices de S.E Ambassador Souef Mohamed El-Amine alors Chef de la Diplomatie nationale à l'époque, en devenant le tout premier représentant diplomatique comorien dans le Sahara occidental, sur le sol d’un pays frère, le Royaume du Maroc. À travers cette initiative audacieuse, il a porté haut les couleurs de notre pays et posé les bases d’un partenariat renforcé entre l'Union des Comores et le Royaume du Maroc dans cette région. Il a su, avec tact et détermination, inscrire son action dans le respect mutuel et l’amitié sincère entre les deux pays frères.





Homme de dialogue, figure rassembleuse, Dr Said Omar Saïd Hassane a su fédérer autour de lui. Apprécié des autorités marocaines et respecté du peuple marocain, il a été un diplomate écouté, souvent sollicité, et toujours prêt à défendre les intérêts de son pays avec élégance et loyauté. Sa carrière de scientifique de formation car chimiste et sa longue expérience dans l'enseignement ont largement contribué à l'élan qu'il aura pris dans l'exercice des ses nobles fonctions.





Il fut aussi un repère pour la communauté comorienne : présent dans les moments d’épreuves comme dans les instants de joie. Son soutien indéfectible lors des drames migratoires ayant endeuillé notre diaspora, tout comme sa présence fraternelle lors des rencontres sportives des Cœlacanthes, ont profondément marqué les esprits. À quelques mois du match d’ouverture de la CAN 2025, qui opposera les Comores au Maroc, nos pensées ne peuvent qu’aller vers ce grand frère, qui n’a jamais cessé d’être aux côtés de son peuple.





Sa mission prend fin aujourd'hui, comme toute mission. Mais l’empreinte, elle, restera. Celle d’un homme droit, rigoureux, habité par une morale inébranlable, un sens du devoir exemplaire et un amour sincère pour sa patrie.





Merci, Dr Said Omar Saïd Hassane, pour avoir servi avec honneur, dignité et loyauté. Que ce retour au pays natal soit à la hauteur de l’estime que vous portent votre peuple, vos proches qui vous attendent, avec admiration et reconnaissance.





- Bravo et merci, Grand Frère -





Abdoulatuf Bacar