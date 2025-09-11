Coopération universitaire : Le Président Azali reçoit la Vice-Présidente de l’Université de La Réunion. Mme Zattara était accompagnée de Maître Bertra

Ce jeudi matin, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, a reçu en audience Mme Anne Françoise Zattara, Vice-Présidente chargée des Relations internationales de l'Université de La Réunion et Professeure de droit privé, spécialiste du droit notarial.





Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération universitaire entre l’Université de La Réunion et l’Université des Comores. La mission de Mme Zattara a pour objectif principal d’explorer la mise en place d’un Master 2 en droit judiciaire, destiné à former des juristes spécialisés, sécuriser le foncier et préparer un vivier de magistrats capables de répondre aux besoins croissants du pays, notamment au sein de la Faculté de Droit et à l’Institut Imam Chafiou.





La coopération vise également à favoriser la spécialisation des métiers juridiques et à projeter la création d’une école de formation des auxiliaires de justice, considérée comme un gage de fiabilité et de sécurité pour le système judiciaire comorien.





Mme Zattara était accompagnée de Maître Bertrand Macé, Président de la Chambre des Notaires de La Réunion, et de Maître Haroun Patel, Délégué au Conseil Supérieur du Notariat. Cette mission s’inscrit aussi dans le cadre du projet PROFI (Professionnalisation de l’Offre de Formation et d’Insertion), financé par la France via l’AFD, dont l’objectif est de renforcer l’employabilité des jeunes comoriens et de répondre aux besoins de l’économie nationale.





Une convention cadre de partenariat entre les deux universités est en cours d’élaboration, avec un accent particulier sur le développement de formations professionnalisantes à l’Université des Comores, notamment à la Faculté des Sciences et Techniques, à l’IUT et au Centre universitaire de Patsy (Anjouan).





Par ailleurs, Mme Zattara a souligné que l’Université de La Réunion est prête à accompagner l’Université des Comores dans la mise en place de l’École Doctorale, à travers le consortium du programme DOCET4 AFRICA, financé par l’Union Européenne.





Le Président Azali Assoumani, après avoir salué ses invités, a exprimé son attachement à cette dynamique partenariale. Il a réaffirmé la volonté de l’État comorien de soutenir fermement ce type de coopération, qui s’inscrit pleinement dans la vision du Plan Comores Émergent (PCE), en mettant l’accent sur la formation et la valorisation des ressources humaines, indispensables au développement du pays. Beit-salam