Communiqué de la Police Nationale

La Police Nationale informe l’opinion publique que certaines pages non officielles ont diffusé une photo modifiée attribuée à notre institution. Cette image, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, ne provient pas de la Police et ne reflète en aucun cas notre communication officielle.

Nous rappelons que la photo initialement publiée par nos services a été floutée volontairement conformément au respect de la présomption d’innocence et de la dignité humaine. Toute modification ou diffusion d’images non autorisées constitue une atteinte à l’intégrité de l’information et nuit gravement à la crédibilité des enquêtes en cours.

Nous appelons donc la population à :

  • Se fier exclusivement à nos canaux officiels de communication ;
  • Ne pas relayer ni commenter des contenus falsifiés ;
  • Signaler aux autorités compétentes toute diffusion d’images trompeuses.

La Police Nationale se réserve le droit d’engager des actions légales contre toute personne ou structure responsable de la diffusion de fausses informations portant atteinte à son image et à la bonne conduite de ses missions.

Ensemble, protégeons la vérité et respectons la dignité de chacun.

Service de Communication de la Police Nationale

