Après les Comores, Madagascar tombe à son tour dans l'escarcelle des Américains

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 22 septembre 2025 2025-09-22T10:44:00+02:00 Modifier ce post

Après les Comores, Madagascar tombe à son tour dans l'escarcelle des Américains. Je suis choqué mais pas surpris par la position du gouvernement malga

Après les Comores, Madagascar tombe à son tour dans l'escarcelle des Américains


Après les Comores, Madagascar tombe à son tour dans l'escarcelle des Américains

"L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 12 septembre dernier la Déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de la Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États. 142 pays ont voté pour, 10 ont voté contre et 12 se sont abstenus dont Madagascar.

Une situation que le leader du parti Tiako i Madagasikara (Tim), Marc Ravalomanana qualifie de "faute". "Ce silence n'est pas neutre. C'est une faute morale, africaine et diplomatique", a-t-il indiqué dans son communiqué du 16 septembre. "

Je suis choqué mais pas surpris par la position du gouvernement malgache sur la question palestinienne.

Madagascar renoue en fait avec un passé de traîtrise envers les peuples opprimés et d'accointance envers l'État hébreu. À son indépendance et sous la gouvernance de son premier président Philibert Tsiranana, Madagascar faisait partie des principaux alliés d'Israël dans notre continent. D'ailleurs, la garde présidentielle dénommée FRS (Force Républicaine de Sécurité) a été formée par les Israéliens. 

Rajoelina envisage de modifier la constitution pour briguer un 3eme mandat et s'éterniser au pouvoir. Un avis de forte tempête pointe à l'horizon. Il a besoin pour cela d'une coopération sécuritaire de haut niveau avec Israël et son parrain américain. L'alignement de Madagascar sur les positions americano-israéliennes est l'un des signes du déclin de l'influence française dans la zone ô combien stratégique du canal de Mozambique.

Après les Comores sous la coupe de Nour El Fath Azali, Madagascar tombe à son tour dans l'escarcelle des Américains. Chapeau bas à Mme Claire Pierangelo, "marraine" de Nour El Fath Azali et ambassadrice des Etats Unis auprès de la république de Madagascar et de l'Union des Comores !

Abdourahamane Cheikh Ali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières