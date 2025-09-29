Anjouan : Le syndicat des chauffeurs annonce la fin de la grève. Une dynamique de confiance est en marche. L’État, les communautés et les partenaires.



À Anjouan, les cœurs s'ouvrent au dialogue. Le Ministre de l'Intérieur et le Directeur de Cabinet du Président chargé de la Défense se sont rendus sur l'île pour accompagner les efforts de médiation initiés par le Gouverneur. Leur présence témoigne d'un engagement fort : celui de bâtir des ponts là où les tensions menaçaient de creuser des fossés.





Avant eux, le Commandant de la Gendarmerie Nationale et le Directeur National de la Sécurité avaient été dépêchés par le Gouvernement, assurant une coordination étroite entre les acteurs de la sécurité et les autorités locales.





Grâce à cette mobilisation collective, un accord d’apaisement a été signé entre les deux villages concernés.





Un accord de paix a été conclu entre les deux villages, ainsi qu'avec le syndicat des chauffeurs de l'île d'Anjouan, qui a annoncé la fin de la grève.





Une dynamique de confiance est en marche. L’État, les communautés et les partenaires locaux unissent leurs voix pour faire triompher la paix sociale.





Ministère de l'intérieur