Analyse politique par Fakihi Mradabi, Président du Mouvement RDDC





Al imam Azali Assoumani à l’ONU : l’égalité de genre, vecteur de paix et de développement durable







L'intervention de Son Excellence Al Imam Azali Assoumani à l'occasion du 30ᵉ anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes, en marge de la 80ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations Unies, marque une étape décisive dans la diplomatie comorienne. En inscrivant l'égalité de genre au cœur du débat international, le Président a fait entendre la voix des Comores dans une enceinte où se forgent les grandes orientations du monde.





1. Un discours de conviction et de cohérence





Le Président Azali Assoumani n’a pas seulement rappelé l’attachement des Comores aux textes internationaux de protection des droits des femmes ; il a démontré, preuves à l’appui, que ce pays de l’océan Indien a su transformer ses engagements en actes. La Constitution de 2018, la loi de 2017 sur la participation des femmes, la création récente du Ministère de la Promotion du Genre, la Politique Nationale d’Égalité de Genre, autant de jalons qui traduisent une volonté politique constante.





À travers ce discours, le Chef de l’État a replacé l’égalité entre les sexes comme une condition sine qua non du développement et de la paix. Cette approche, en rupture avec les discours souvent abstraits, confère aux Comores une image de nation consciente de ses responsabilités et prête à contribuer à l’agenda mondial.





2. La valorisation du modèle comorien





Azali Assoumani a eu l’intelligence de rappeler une spécificité culturelle forte : la place centrale des femmes dans le système social comorien. Héritières légitimes, gardiennes du patrimoine, garantes de la stabilité familiale, les femmes comoriennes constituent un pilier du vivre-ensemble. En portant ce modèle devant l’ONU, le Président envoie un double message : les Comores n’ont pas à rougir de leurs traditions et ces traditions peuvent inspirer le monde.





3. Une diplomatie active en marge de l’Assemblée générale





Au-delà de son allocution, le Président Azali Assoumani a multiplié les rencontres stratégiques. Avec Mme Anna Bjerde, directrice des opérations de la Banque mondiale, il a consolidé les relations financières et techniques nécessaires à la poursuite du développement national. Avec Mme Annalena Baerbock, présidente de l’Assemblée générale de l’ONU, il a renforcé la place des Comores dans l’agenda multilatéral, en abordant les grandes crises du monde — Ukraine, Palestine, climat, énergie.





Ces entretiens illustrent une diplomatie de pragmatisme et d’ouverture, où les Comores ne se contentent pas d’écouter mais prennent part à la construction des solutions globales.





4. Une vision du RENOUVEAU portée sur la scène internationale





Ce déplacement new-yorkais s’inscrit dans une dynamique plus large : celle du RENOUVEAU, projet incarné au plan national et désormais projeté à l’échelle internationale. En reliant les combats pour l’égalité, la paix et le développement durable, Azali Assoumani montre que les Comores ne sont plus en marge des débats mondiaux, mais bien au rendez-vous de l’Histoire.





OUI le discours du Président Azali Assoumani à l’ONU est un acte de leadership, mais aussi une déclaration d’identité nationale. En plaçant la femme comorienne au cœur du développement, en dialoguant avec les grandes institutions internationales, et en rappelant la responsabilité partagée des nations face aux défis de notre temps, il fait entrer les Comores dans une nouvelle phase de visibilité et de crédibilité internationale.





Le Mouvement RDDC salue ce positionnement stratégique et réaffirme son soutien à ce cap politique, convaincu que l’égalité de genre est bien plus qu’une revendication : elle est le socle d’un développement inclusif et durable, au service des générations futures.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC