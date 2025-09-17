Affaire Bachar : Le parquet a requis 7 mois de prison contre Boléro, Said Harouna et Said Omar

Affaire Bachar : Le parquet a requis 7 mois de prison contre Boléro, Said Harouna et Said Omar. Ils sont accusés de complicité dans les faits de diffa

Affaire Bachar : Le parquet a requis 7 mois de prison avec sursis contre :

l'ancien conseiller diplomatique du président Azali Assoumani, Hamada Madi Boléro, actuellement en France pour des soins.

Said Omar Said Hassane, Consul Général de l'Union des Comores à Laâyoune

et Oustadh Saïd Mohamed Harouna.

Ils sont accusés de complicité dans les faits de diffamation, injures publiques et dénonciation calomnieuses. En gros, on les accuse d’avoir livré à Bachar des informations pour dénigrer des personnalités comoriennes.

Le verdict est attendu en fin du mois de septembre. 

Avec Abdou Moustoifa

