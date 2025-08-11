Un père de famille kidnappé chez lui par des hommes cagoulés. Ses individus, décrits par des témoins comme étant de Nkangani, retrouvent l'homme, orig

Un père de famille kidnappé chez lui par des hommes cagoulés





Image d’illustration

La scène, tout droit sortie d'un film hollywoodien, s'est déroulée ce lundi soir 11 août à Ongojou, Anjouan, dans la région de Nyumakélé. En effet, vers 19 h un groupe d'hommes cagoulés et armés de machettes encerclent une maison. Très vite, la bande organisée prennent d'assaut la résidence isolée, selon nos informations.





Ses individus, décrits par des témoins comme étant de Nkangani, retrouvent l'homme, originaire de la même localité que ces derniers, en présence de sa femme et de ses enfants. Le père de famille est aussitôt traîné dehors sous les pleures des siens.





Les raisons de cet enlèvement restent pour le moment inexpliquées. Quant aux ravisseurs, ils sont partis avec leur victime dans un bus au devant duquel il est écrit : « Mayotte Matin », a t-on appris.





À noter que les bandits ont agit sans se heurter à aucune résistance. Il convient de souligner qu'il n'existe pas de brigade de gendarmerie dans les environs.





Dhoulkarnaine Youssouf