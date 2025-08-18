Un corps sans vie découvert au pied d’un grand arbre

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 18 août 2025 2025-08-18T13:28:00+02:00 Modifier ce post

Un corps sans vie découvert au pied d’un grand arbre. Le procureur de la République était attendu sur les lieux pour procéder aux constatations offici

Un corps sans vie découvert au pied d’un grand arbre

Un corps sans vie a été découvert ce dimanche 17 août 2025 en fin de journée, dans un caniveau à Sambia (Djando), au pied d’un grand arbre sur lequel une échelle avait été posée.

La victime a été identifiée comme étant Fahar Attoumane, alias Maoussé, un séxagenaire originaire de Wanani. Son téléphone portable ainsi qu’un couteau ont été retrouvés sous le jaquier, parmi quelques feuilles arrachées de l’arbre.

Alertés, les secours sont rapidement intervenus. Cependant, selon les premières constatations, l’homme ne présentait déjà plus aucun signe de vie.

Le procureur de la République était attendu sur les lieux pour procéder aux constatations officielles.

Nous reviendrons sur les circonstances de ce drame dans nos prochaines éditions.

Moheli matin

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières