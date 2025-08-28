TSI REHIDJA ! Le devoir de réciprocité

TSI REHIDJA ! Le devoir de réciprocité. Nous devons par réciprocité fermer notre ambassade à Madagascar et nous contenter d'un consul à Tananarive et.

TSI REHIDJA ! Le devoir de réciprocité

L'absence d'une ambassade malgache aux Comores malgré le voisinage, la présence d'une forte communauté malgache aux Comores et surtout l'ouverture d'une mission diplomatique comorienne à Madagascar depuis plusieurs décennies dénote un mépris flagrant de la république de Madagascar envers les Comores. Nous devons par réciprocité fermer notre ambassade à Madagascar et nous contenter d'un consul à Tananarive et d'un autre à Majunga. 

Nous devons également appliquer la même rigueur en matière de législation relative aux étrangers envers les Malgaches que celle que subissent nos compatriotes à Madagascar ET exiger des Malgaches résidant aux Comores des droits de visa de 500 euros, exactement le même montant que paient les Comoriens à Madagascar. 

Nous devons montrer à l'État malgache que le respect doit être réciproque entre nos 2 peuples d'autant plus que chacun des 2 pays a aujourd'hui besoin de l'autre. TSI REHIDJA

Abdourahamane Cheikh Ali

