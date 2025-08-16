"Si rien n’est fait, nous irons à l’ONICOR et nous y resterons jour et nuit "

"Si rien n’est fait, nous irons à l’ONICOR et nous y resterons jour et nuit ". Nous avons tenté d’alerter les autorités compétentes, notamment avec le

Déclaration des commerçants au sujet du dossier ONICOR


À ce jour, nous n'avons reçu aucun appel ni de la part des autorités concernées, ni des responsables de l'ONICOR, ni même du gouvernement. Nous, commerçants, avons déposé collectivement plus de deux milliards de francs comoriens à l'ONICOR. Malheureusement, depuis plus d’un an, nous sommes toujours dans l’attente, sans aucune réponse concrète.

Nous subissons aujourd’hui de fortes pressions de la part des banques avec lesquelles nous collaborons. Certains d’entre nous ont été contraints de fermer leurs magasins, d'autres sont tombés malades à cause du stress et des difficultés liées à cette situation.

Nous avons tenté d’alerter les autorités compétentes, notamment avec le Ministre de l’Économie et en discutant avec les responsables des Chambres de Commerce. Mais jusqu’à présent, aucune solution n’a été trouvée.

Nous espérons encore, d’ici lundi, qu’une issue favorable sera proposée. Mais si rien n’est fait, nous irons directement à l’ONICOR et nous y resterons – jour et nuit – jusqu’à ce que nous obtenions une réponse claire : soit le riz, soit le remboursement de nos fonds.

Nous remettons cette affaire entre les mains d’Allah, en espérant une solution rapide, incha’Allah.

Commission des Commerçants de l'ONICOR

