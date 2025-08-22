Rentrée scolaire : Les établissements d'enseignement scolaire privés soumis à des nouvelles règles. L’objectif : rappeler les obligations qui leur inc

Rentrée 2025-2026 : le Ministère de l’Éducation Nationale Fixe de Nouvelles Règles pour les Écoles Privées



Après avoir rencontré les chefs d'établissements publics, le Ministre de l'Éducation Nationale a convié, aujourd'hui, les responsables des écoles privées à une réunion au ministère.





L’objectif : rappeler les obligations qui leur incombent et les sanctions encourues en cas de manquement. Le ministre a insisté sur un point essentiel, un enseignant du secteur public ne peut exercer de responsabilités dans un établissement privé.





Par ailleurs, à compter de cette rentrée 2025-2026, le ministère introduit plusieurs réformes importantes :





Mise en place d’un bulletin scolaire unique pour tous les établissements, qu’ils soient publics ou privés, afin d’harmoniser le suivi des élèves.

Obligation pour les écoles privées de déclarer tous leurs enseignants auprès du ministère.





Enfin, le ministre a appelé les responsables d’écoles privées à « jouer pleinement leur rôle de partenaires de l’éducation » et à œuvrer pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement, dans la perspective d’obtenir de meilleurs résultats aux examens nationaux.





Ibrahim Abdou Soule

