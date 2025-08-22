Rentrée scolaire : Les établissements d'enseignement scolaire privés soumis à des nouvelles règles

Rentrée 2025-2026 : le Ministère de l’Éducation Nationale Fixe de Nouvelles Règles pour les Écoles Privées

Après avoir rencontré les chefs d’établissements publics, le Ministre de l’Éducation Nationale a convié, aujourd'hui, les responsables des écoles privées à une réunion au ministère.

L’objectif : rappeler les obligations qui leur incombent et les sanctions encourues en cas de manquement. Le ministre a insisté sur un point essentiel, un enseignant du secteur public ne peut exercer de responsabilités dans un établissement privé.

Par ailleurs, à compter de cette rentrée 2025-2026, le ministère introduit plusieurs réformes importantes :

  • Mise en place d’un bulletin scolaire unique pour tous les établissements, qu’ils soient publics ou privés, afin d’harmoniser le suivi des élèves.
  • Obligation pour les écoles privées de déclarer tous leurs enseignants auprès du ministère.

Enfin, le ministre a appelé les responsables d’écoles privées à « jouer pleinement leur rôle de partenaires de l’éducation » et à œuvrer pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement, dans la perspective d’obtenir de meilleurs résultats aux examens nationaux.

Ibrahim Abdou Soule
HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

