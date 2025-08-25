Mawlid : L'Armée Nationale de Développement a donné le coup d'envoi

Mawlid : L'Armée Nationale de Développement a donné le coup d'envoi. Cette célébration constitue une occasion privilégiée d'honorer le Prophète Muhammad

Mawlid à Kandani


Mawlid : L'Armée Nationale de Développement a donné le coup d'envoi

C’est au camp militaire de Kandani que l’Union des Comores a lancé, sous l’égide de l’Armée Nationale de Développement (AND), les cérémonies du mois béni du Mawlid. Fidèle à la tradition, l’AND a eu l’honneur d’ouvrir la première veillée, avant qu’elle ne soit relayée dans les villes et villages des quatre îles.

Cette célébration constitue une occasion privilégiée d’honorer le Prophète Muhammad (PSL), de renforcer la foi collective et d’aborder, à travers les prêches, les grands enjeux spirituels et sociaux de notre temps.

Dans une atmosphère de piété et de communion, les Comoriens, vêtus de leurs habits de fête, manifestent leur attachement à ce mois sacré, véritable moment d’unité nationale et de fraternité. Beit-salam

