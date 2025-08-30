Madagascar : Un comorien tué de plusieurs coups de couteau à son domicile. Le principal suspect serait son gardien, actuellement entre les mains de la

Ahmed Soultoine Abderemane, demi-grand frère de Saïd Ali Mhadji (par leur mère), originaire de Fomboni à Mohéli et de Moroni Badjanani (par son père) a été retrouvé poignardé le mercredi 27 août à son domicile, situé dans l'une des localités de la province de Majunga. Selon des sources proches, cet ancien banquier à la retraite aurait reçu huit coups de couteau sur le corps.





Le principal suspect serait son gardien, actuellement entre les mains de la justice malgache, après avoir été retrouvé en possession de cartes bancaires appartenant à la victime. La femme de ménage, qui aurait découvert le drame en premier, est également soupçonnée de complicité.





Ayant passé la majeure partie de sa vie à Madagascar, où il a exercé comme banquier dans plusieurs provinces, Ahmed Soultoine laisse derrière lui plusieurs enfants.





Que Dieu lui pardonne et l’accueille dans Son paradis.





