Madagascar : Un comorien tué de plusieurs coups de couteau à son domicile

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 août 2025 2025-08-30T14:49:00+02:00 Modifier ce post

Madagascar : Un comorien tué de plusieurs coups de couteau à son domicile. Le principal suspect serait son gardien, actuellement entre les mains de la

Ahmed Soultoine Abderemane poignardé à Majunga


Madagascar : Un comorien tué de plusieurs coups de couteau à son domicile

Ahmed Soultoine Abderemane, demi-grand frère de Saïd Ali Mhadji (par leur mère), originaire de Fomboni à Mohéli et de Moroni Badjanani (par son père) a été retrouvé poignardé le mercredi 27 août à son domicile, situé dans l’une des localités de la province de Majunga. Selon des sources proches, cet ancien banquier à la retraite aurait reçu huit coups de couteau sur le corps.

Le principal suspect serait son gardien, actuellement entre les mains de la justice malgache, après avoir été retrouvé en possession de cartes bancaires appartenant à la victime. La femme de ménage, qui aurait découvert le drame en premier, est également soupçonnée de complicité.

Ayant passé la majeure partie de sa vie à Madagascar, où il a exercé comme banquier dans plusieurs provinces, Ahmed Soultoine laisse derrière lui plusieurs enfants.

Que Dieu lui pardonne et l’accueille dans Son paradis.

Par la rédaction de Moheli Matin 
Image d’illustration
Titre : la rédaction 

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières