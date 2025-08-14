Lettre ouverte en hommage à Madame Ambari Daroueche, Première Dame de l’Union des Comores. Malgré son action silencieuse mais déterminée au service de

À l'heure où la dignité et l'engagement au service du bien commun devraient être célébrés, il est de notre devoir de rendre hommage à Madame Ambari Daroueche, Première Dame de l'Union des Comores, figure de compassion, de discrétion et de dévouement.





Femme de foi et de principes, Madame Daroueche s’est illustrée par son attachement profond aux valeurs spirituelles et sociales de notre nation. Engagée de longue date au sein de la confrérie des Daroueche, active au Zawiya Chadhuli de Moroni, elle incarne cette tradition de solidarité, d’humilité et de service qui constitue l’âme même de notre société. Mère exemplaire, elle n’a cessé de se tenir aux côtés des plus vulnérables, portant une attention particulière aux causes des femmes, des enfants et des familles modestes.





Malgré son action silencieuse mais déterminée au service de la collectivité, Madame Ambari Daroueche est aujourd'hui injustement la cible d'une campagne de dénigrement indigne, orchestrée à travers les réseaux sociaux. Montages malveillants, propos diffamatoires, atteintes personnelles : ces agissements méprisables heurtent non seulement la personne de Madame la Première Dame, mais aussi les valeurs fondamentales de respect et d’honneur chères au peuple comorien.





Madame Ambari Daroueche reste, pour la majorité des Comoriens, un symbole d’intégrité, de foi et de service désintéressé à la nation. Son engagement discret mais efficace, son soutien constant aux causes justes, ainsi que son exemplarité dans l'adversité, méritent d’être salués avec la plus grande reconnaissance.





Aujourd’hui, alors que Madame la Première Dame se trouve en soins médicaux au Maroc, nous tenons à lui adresser nos pensées les plus sincères. Le Président du Rassemblement de la Diaspora pour le Développement des Comores (RDDC), Fakihi Mradabi ainsi que l’ensemble de son Mouvement, lui souhaitent un prompt et complet rétablissement. Plus que jamais, notre pays a besoin de sa force morale, de sa compassion et de son engagement au service de la nation.





À Madame Ambari Daroueche, nous adressons nos profonds remerciements et notre respect sincère, en témoignage de notre reconnaissance collective pour son engagement fidèle envers la patrie.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Paris, le 14 Août 2025