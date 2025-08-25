Le retour d’Idaroussi Hamadi aux Comores, un nouvel élan pour la Société Comorienne des Hydrocarbures. Si certains expriment leur joie et leur espoir



Après plusieurs mois passés à l'étranger, Idaroussi Hamadi, Directeur Général de la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH), est de retour aux Comores. Ce retour suscite beaucoup d'attention, notamment en raison du rôle stratégique que joue le secteur des hydrocarbures dans l'économie nationale.





Reconnu pour son expertise et son expérience acquise tant au niveau national qu’international, M. Hamadi revient à un moment où le pays est confronté à de nombreux défis en matière de gouvernance économique et énergétique. Les attentes sont particulièrement fortes autour de sa capacité à impulser une gestion rigoureuse et transparente des ressources, dans un contexte où la population aspire à plus de stabilité et de développement.





Son retour est perçu par de nombreux observateurs comme une opportunité pour renforcer la confiance dans la gestion publique et pour insuffler une nouvelle dynamique au sein de la SCH. Plusieurs jeunes, en particulier, voient en lui un modèle de réussite professionnelle et un cadre capable d’apporter une contribution significative au développement du pays.





Si certains expriment leur joie et leur espoir face à cette nouvelle étape, M. Hamadi reste attendu sur le terrain de l’action, où ses compétences et sa vision seront mises à l’épreuve pour répondre aux besoins énergétiques croissants des Comores.





Fahari Ibrahim