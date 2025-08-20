La SONELEC en deuil ! Père de famille dévoué et père de six enfants, il avait marqué son passage au sein de la Sonelec par son professionnalisme et so

Avis du décès







La Direction Générale et l'ensemble du Personnel de la SONELEC ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur collègue et ami, M. Omar Attoumani Himidi, matricule 1380. Survenu le dimanche 17 août 2025, il a été inhumé dans son village natal de Djando Wanani (Mohéli). La Direction Générale et l'ensemble du Personnel de la SONELEC ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur collègue et ami, M. Omar Attoumani Himidi, matricule 1380. Survenu le dimanche 17 août 2025, il a été inhumé dans son village natal de Djando Wanani (Mohéli).





Père de famille dévoué et père de six enfants, il avait marqué son passage au sein de la Sonelec par son professionnalisme et son engagement. Il avait servi successivement au Département Technique, au Département des Ressources Humaines et, plus récemment, au Service dédié au déploiement des changements des compteurs.





En cette douloureuse épreuve, nos pensées émues accompagnent sa famille et ses proches. Nous leur présentons nos plus sincères condoléances.





Que son âme repose en paix. Amine





