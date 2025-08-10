La compétence avant la géopolitique : une réponse à ceux qui réclament une répartition stricte des postes politiques entre les îles. On a perdu quoi ?

Depuis quelque temps, certaines voix s’élèvent pour exiger une répartition “équitable” des postes de responsabilité entre les îles de l’Union des Comores. Une revendication qui, bien qu’elle semble défendre l’équité, cache souvent une tentative de politisation de l’unité nationale. Depuis quelque temps, certaines voix s’élèvent pour exiger une répartition “équitable” des postes de responsabilité entre les îles de l’Union des Comores. Une revendication qui, bien qu’elle semble défendre l’équité, cache souvent une tentative de politisation de l’unité nationale.





La vérité est simple : chaque président élu forme son équipe politique en fonction de sa vision, de sa stratégie et de la confiance qu’il place dans ses collaborateurs. Ce n’est pas un quota insulaire qui détermine l’efficacité d’un gouvernement, mais la compétence des hommes et des femmes qui le composent.





Prenons un exemple concret : le président Azali Assoumani, lors d’un de ses gouvernements, a confié à un Anjouanais le ministère des Affaires étrangères, accompagné d’un secrétaire d’État aux Affaires étrangères également originaire d’Anjouan. On a gagné quoi ? Rien de particulier, car ce qui compte, ce ne sont pas les origines, mais les résultats. Le poste stratégique de conseiller politique du président a lui aussi été confié à un Anjouanais.





On a perdu quoi ? Rien non plus même, sous le président Ahmed Abdallah Abderemane, des postes de premier plan comme le ministère de la Fonction publique ou celui de l’Éducation nationale ont été dirigés par des Anjouanais pendant plus de dix ans. Aucun tollé, aucune agitation. Parce que l’on jugeait les résultats, pas les origines.





Notre souci aujourd’hui ne devrait pas être de savoir qui vient de quelle île, mais plutôt de s’assurer que les personnes en place sont capables de servir l’État avec intégrité, compétence et patriotisme.





L’unité nationale se renforce par le mérite, pas par la distribution de postes selon la provenance. Le pays a besoin de bâtisseurs, pas de partageurs de fauteuils.





Abasse Mhadjou