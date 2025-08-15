إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Innā lillāhi wa innā ilayhi rājiʿūn





Hommage au Docteur Velo Marcel







C’est avec une profonde tristesse et un immense respect que nous saluons la mémoire du Docteur Velo Marcel, rappelé par le Seigneur Allah, ce 14 août 2025 à Mamoudzou. Anjouan perd aujourd’hui l’un de ses fils les plus chers, un intellectuel d’exception et un patriote au cœur ardent. C’est avec une profonde tristesse et un immense respect que nous saluons la mémoire du Docteur Velo Marcel, rappelé par le Seigneur Allah, ce 14 août 2025 à Mamoudzou. Anjouan perd aujourd’hui l’un de ses fils les plus chers, un intellectuel d’exception et un patriote au cœur ardent.





Homme d’une générosité sans limite, le Docteur Velo incarnait l’intégrité dans toute sa noblesse. Son accueil chaleureux, son sens de l’hospitalité et sa bienveillance naturelle faisaient de lui un être rare. Je garde gravé dans mon cœur le souvenir de son soutien fraternel, lorsqu’après le décès de ma nièce à Toulouse, lui et son épouse, issue de la noble famille Azihar de Mutsamudu-Ouani, m’ouvrirent leur foyer avec un amour immense. Entouré de leur famille, j’y trouvai un réconfort précieux en ces jours de deuil.





Médecin émérite, il était aussi un érudit passionné par l’histoire d’Anjouan, qu’il maîtrisait avec une précision admirable. Avec d’autres Anjouanais, il avait consacré une part de son énergie à rétablir et à documenter la généalogie des sultans d’Anjouan, offrant ainsi à notre mémoire collective un trésor inestimable. Nos échanges nocturnes, nourris de savoirs et de réflexions sur l’histoire de notre île et la politique des Comores, furent pour moi des moments d’inspiration et de ressourcement intellectuel.





Mais l’homme que nous pleurons aujourd’hui n’était pas seulement un esprit brillant ; il fut aussi un militant résolu, portant les Comores dans son cœur avec une ardeur inébranlable. Dès ses années étudiantes en France et durant une grande partie de sa vie, il défendit la cause comorienne avec une loyauté sans faille. En 1985, il faillit partager avec nous les geôles de Voidjou pour ses convictions, ayant été dénoncé par l’un des grands traîtres tristement célèbres de l’époque. Il échappa de justesse à l’incarcération : sa chance fut d’arriver tout juste avant les rafles aux Comores, en provenance de France. Son engagement aux côtés des membres du FD demeure le témoignage éclatant du courage d’un homme prêt à tout sacrifier pour l’avenir de son peuple.





Le Docteur Velo Marcel laisse derrière lui l’empreinte indélébile d’un homme juste, bienveillant et dévoué corps et âme à sa terre natale. Sa mémoire vivra à travers son héritage intellectuel, son engagement politique, et l’exemple lumineux de sa vie.





En ce moment de recueillement, nos pensées les plus sincères vont à son épouse, à ses enfants et à toute sa famille.





Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, l’accueille en Son Paradis et répande Sa paix sur son âme.





Anli Yachourtu JAFFAR

15 août 2025