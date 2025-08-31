Hamadi Idaroussi : une empreinte durable au Secrétariat Général du Gouvernement

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 31 août 2025 2025-08-31T22:19:00+02:00 Modifier ce post

Hamadi Idaroussi : une empreinte durable au Secrétariat Général du Gouvernement. Dès sa nomination, plusieurs observateurs ont souligné sa réputation

Hamadi Idaroussi : une empreinte durable au Secrétariat Général du Gouvernement (2016–2021)


Hamadi Idaroussi : une empreinte durable au Secrétariat Général du Gouvernement (2016–2021)

Le 3 juin 2016, par décret présidentiel n°16-096/PR, Hamadi Idaroussi a été nommé Secrétaire Général du Gouvernement de l’Union des Comores, succédant à Said Mohamed Ali Said.

Ingénieur agronome diplômé de l’École nationale d’agriculture de Meknès (Maroc), il détient également un diplôme d’études approfondies en management et gestion des entreprises de l’Université Paris 1 (France).

Dès sa nomination, plusieurs observateurs ont souligné sa réputation de rigueur et de professionnalisme, ainsi que son rôle central au sein du parti CRC, où il occupait la fonction de secrétaire national chargé de l’économie. Certains l’ont décrit comme l’un des “cerveaux” derrière un projet de société cohérent, plébiscité par les cadres du parti et de la coalition au pouvoir.

Tout au long de son mandat il a orchestré la coordination des actions gouvernementales au travers du plan de développement intérimaire, réunissant les secrétaires généraux de ministères pour accélérer la mise en œuvre des projets structurants jusqu’à 2024.

Il a accueilli des institutions clés tel que l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANPI), dans le cadre du Plan Comores Émergent, et soutenu les initiatives d’investissement.

À l’international, il a mené une délégation officielle aux Émirats arabes unis, du 17 au 19 mai 2018, pour renforcer les partenariats économiques.

Sa nomination a ainsi laissé une empreinte tangible dans la modernisation de l’administration comorienne, avec un accent sur la discipline, la planification stratégique et le renforcement institutionnel.

Monsieu Hamadi a joué un rôle-clé dans l’harmonisation des actions gouvernementales, à l’échelle nationale et internationale.

FAIB

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières