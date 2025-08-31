Hamadi Idaroussi : une empreinte durable au Secrétariat Général du Gouvernement. Dès sa nomination, plusieurs observateurs ont souligné sa réputation

Le 3 juin 2016, par décret présidentiel n°16-096/PR, Hamadi Idaroussi a été nommé Secrétaire Général du Gouvernement de l'Union des Comores, succédant à Said Mohamed Ali Said.





Ingénieur agronome diplômé de l’École nationale d’agriculture de Meknès (Maroc), il détient également un diplôme d’études approfondies en management et gestion des entreprises de l’Université Paris 1 (France).





Dès sa nomination, plusieurs observateurs ont souligné sa réputation de rigueur et de professionnalisme, ainsi que son rôle central au sein du parti CRC, où il occupait la fonction de secrétaire national chargé de l’économie. Certains l’ont décrit comme l’un des “cerveaux” derrière un projet de société cohérent, plébiscité par les cadres du parti et de la coalition au pouvoir.





Tout au long de son mandat il a orchestré la coordination des actions gouvernementales au travers du plan de développement intérimaire, réunissant les secrétaires généraux de ministères pour accélérer la mise en œuvre des projets structurants jusqu’à 2024.





Il a accueilli des institutions clés tel que l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANPI), dans le cadre du Plan Comores Émergent, et soutenu les initiatives d’investissement.





À l’international, il a mené une délégation officielle aux Émirats arabes unis, du 17 au 19 mai 2018, pour renforcer les partenariats économiques.





Sa nomination a ainsi laissé une empreinte tangible dans la modernisation de l’administration comorienne, avec un accent sur la discipline, la planification stratégique et le renforcement institutionnel.





Monsieu Hamadi a joué un rôle-clé dans l’harmonisation des actions gouvernementales, à l’échelle nationale et internationale.





