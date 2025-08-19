Félicitations à Djamaldine Zidini, boursier The Fulbright Program !

Félicitations à Djamaldine Zidini, boursier The Fulbright Program !

Félicitations à Djamaldine Zidini, boursier The Fulbright Program, qui a brillamment achevé son programme intensif d’anglais de six mois à la Southern Illinois University Carbondale. Durant son séjour, il a non seulement renforcé ses compétences linguistiques, mais s’est aussi immergé dans la culture américaine à travers le bénévolat, les échanges avec la communauté locale et diverses expériences culturelles.

Djamaldine s’apprête maintenant à rejoindre UMass Amherst pour entamer, dès septembre, son Master en ingénierie.

À propos de cette expérience, Djamaldine confie :

« Ce fut l’une des expériences les plus enrichissantes de ma vie (…), j’ai rencontré des personnes formidables, découvert plusieurs cultures, et les mots ne suffisent pas à exprimer ma gratitude ! Merci au gouvernement américain, à l’Ambassade des États-Unis aux Comores et à Madagascar, au programme Fulbright, ainsi qu’à tous les partenaires et individus, qui ont contribué de près ou de loin à ce programme. »

Le programme Fulbright, financé par le gouvernement américain, permet à des étudiants talentueux comme Djamaldine d'accéder à une éducation de niveau mondial, de renforcer la compréhension mutuelle, et de partager, à leur retour, de nouvelles connaissances au service de leurs communautés.

Souhaitons-lui plein succès dans ce nouveau chapitre de sa vie!

Ambassade des États-Unis aux Comores

