Fakihi Mradabi : un choix de raison, un choix de cœur







Dans une époque où les nominations diplomatiques suscitent parfois plus de questions que d'adhésions, celle de Fakihi Mradabi au poste de Consul Général des Comores à Marseille par le Président Azali Assoumani apparaît, à mes yeux, comme un signal fort : celui d'une volonté assumée de rapprocher l'État de sa diaspora et de faire confiance à ceux qui connaissent le terrain mieux que quiconque.





Car Fakihi Mradabi n’est pas un apparatchik. Il n’est pas non plus un homme parachuté par calcul politique. Il est de ceux qui ont gravi les échelons par le mérite, la compétence, l’engagement constant. titulaire d’un Master II en droit social et contentieux du travail, il poursuit aujourd’hui un D B A en management et communication à l’institut supérieur de Management et communication de Paris. Il travaille, avec humilité et rigueur, au sein du Groupe ARTELIA en tant qu’assistant chargé de projets urbains, tout en assumant ses responsabilités politiques et associatives à travers le RDDC (Rassemblement de la Diaspora pour le Développement des Comores).





Ce profil, rare et précieux, représente exactement ce dont la diplomatie comorienne a besoin aujourd’hui : un homme qui parle vrai, qui agit, qui sait conjuguer les exigences institutionnelles avec les attentes du peuple. Il est l’un des seuls cadres diasporiques à avoir, année après année, tenu le contact direct avec nos communautés en France, à Mayotte, à La Réunion, au Canada… Non pas pour distribuer des promesses vaines, mais pour écouter, comprendre, et fédérer.





Originaire de Mandza Mboudé, l’un des bastions politiques les plus fidèles au Président Azali Assoumani, Fakihi Mradabi incarne également une certaine continuité morale et politique. Celle de la loyauté, de la droiture, de la constance. Il n’a jamais trahi ni ses engagements, ni ses convictions. Il fait partie de cette génération nouvelle à qui il faut faire place si l’on veut réellement incarner le Renouveau comorien.





Au moment où la relation entre les Comores et sa diaspora exige un second souffle, son positionnement au Consulat de Marseille est plus qu’approprié. Il est symbolique d’un changement de paradigme : on ne nomme plus pour plaire, on nomme pour agir.





Certes, certains espéraient le voir nommé au Commissariat à la diaspora , et il n’est pas exclu que cela se produise un jour. Mais en attendant, le terrain diplomatique marseillais est un poste stratégique. Marseille, capitale officieuse de la diaspora comorienne, avait besoin d’un représentant légitime, compétent et respecté. Ce besoin a été entendu.





Je souhaite donc plein succès à Fakihi Mradabi dans ses nouvelles fonctions. Mais surtout, je souhaite que cette nomination soit le début d’une nouvelle dynamique, celle où l’on mise enfin sur ceux qui bâtissent, rassemblent et portent la voix du peuple comorien dans sa diversité et sa richesse.





Fakihi est un atout. Il est maintenant temps de lui donner les moyens de réussir.





Mchangama Omar

Militant associatif, observateur de la vie politique comorienne

Paris, le 08 août 2025