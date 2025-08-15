Ethiopian Airlines : le financement d'un méga-aéroport de 10 milliards de dollars prend son envol



L'ambition de l'Éthiopie de construire un nouvel aéroport international qui rivalisera avec quelques-uns des plus grands aéroports du monde a pris son envol lundi avec une cérémonie de signature monumentale marquant le rôle de la Banque africaine de développement en tant qu'arrangeur principal mandaté, coordinateur mondial pour mobilisateur près de 8 milliards de dollars sur les 10 milliards de dollars qui nécessitent ce mégaprojet.





La Banque prévoit de fournir un financement de 500 millions de dollars, sous réserve de l’approbation de son Conseil d’administration pour le projet. La lettre de mandat a été signée par Lemma Yadecha, directeur commercial du groupe Ethiopian Airlines, et par Akinwumi Adesina, le président du groupe de la Banque africaine de développement, en présence du ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide.





Situé à 40 kilomètres au Sud d’Addis-Abeba, le tout nouvel aéroport international Bishoftu (BIA) aura une capacité annuelle initiale de 60 millions de passagers, qui pourra être portée à 110 millions avec 3,73 millions de tonnes de fret. « La Banque africaine de développement est fière de s’associer à l’Éthiopie dans son projet d’expansion de la capacité opérationnelle et de la flotte d’Ethiopian Airlines », a déclaré M. Adesina, félicitant l’Éthiopie d’avoir placé « l’Afrique au premier rang de l’aviation mondiale ». « Avec ses 75 ans d’existence, Ethiopian Airlines est la plus ancienne et la meilleure compagnie aérienne d’Afrique. Elle joue un rôle crucial dans l’intégration économique régionale, car elle relève les capitales, les populations et les marchés grâce à ses installations de fret de renommée mondiale », a ajouté le président du groupe de la Banque africaine de développement.





« La signature de cette lettre de mandat marque une étape décisive vers la réalisation d’une passerelle panafricaine de classe mondiale qui stimulera le commerce intra-africain, l’intégration régionale, le tourisme et la connectivité mondiale », a de son côté réagi Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines.





Les travaux de terrassement devraient commencer fin 2025, et la phase I devrait être achevée d’ici novembre 2029. Ce projet de plusieurs milliards de dollars comprendra une ville aéroportuaire dotée d’installations telles que des centres commerciaux, des hôtels, des zones de loisirs ainsi que des liaisons ferroviaires et autoroutières directes vers Addis-Abeba. M. Adesina, qui effectuait sa dernière visite officielle en Éthiopie, a salué le « leadership visionnaire » du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui, a-t-il souligné, transforme le pays « chaque heure, chaque jour, chaque semaine, à grande échelle. La rapidité et la grandeur sont désormais la marque de fabrique de l’Éthiopie.» Il a résumé le partenariat de financement entre Ethiopian Airlines et la Banque comme un partenariat approprié entre la plus grande compagnie aérienne d’Afrique – avec un bilan particulièrement remarquable en matière de soutien à la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19 – et le plus grand financier d’infrastructures du continent, pour offrir un « changement de donne » pour l’aviation africaine et mondiale. « Je tiens à vous assurer que la Banque africaine de développement tiendra ses promesses, afin que l’Éthiopie puisse réaliser ce projet pour son peuple », a ajouté M. Adesina.





Le groupe Ethiopian Airlines et la Banque africaine de développement ont signé une lettre d’intention le 24 mars 2025 pour marquer leur partenariat dans le cadre du financement de ce projet phare. La Banque a l’habitude de structurer et de mobiliser des financements auprès de banques commerciales, d’institutions de financement du développement et d’investisseurs institutionnels pour des projets structurés sur l’ensemble du continent. Elle soutient plusieurs projets d’infrastructure transformateurs en tant qu’arrangeur principal mandaté, notamment le projet d’énergie éolienne Aysha en Éthiopie et le projet de chemin de fer à écartement standard Tanzanie-Burundi-République démocratique du Congo.





Au fil des ans, la Banque a exécuté avec succès des mandats de levée de financement pour des projets d’infrastructure à recours limité ainsi que pour des entreprises publiques de transport telles que Transnet, Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique et la Ghana Airports Company.



