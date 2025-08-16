"Des mesures strictes et des sanctions sévères seront appliquées conformément aux lois comoriennes". Lors de cette action, plusieurs étrangers ont été

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal et pour assurer le respect des lois en vigueur, la Surveillance du Territoire, appuyée par la GIPN, Groupe d'Intervention de la Police Nationale ont mené une opération sur l'ensemble du territoire national.





Lors de cette action, plusieurs étrangers ont été interpellés pour vente ambulante sans aucun document d’autorisation. Certains étaient en possession de boîtes, thermos et autres matériels utilisés pour vendre divers produits sur la voie publique, tandis que d’autres s’installaient illégalement sur des emplacements pour exercer une activité commerciale non autorisée.





Il est formellement interdit de recommencer ces pratiques. Toute personne surprise à exercer une activité commerciale sans autorisation sera immédiatement sanctionnée. Des mesures strictes et des sanctions sévères seront appliquées conformément aux lois comoriennes.

La Police nationale rappelle que ces dispositions visent à :





Assurer la sécurité et l’ordre public

Lutter contre le commerce illégal

Protéger la santé des consommateurs

Réguler l’occupation de l’espace public

Pour un pays sûr et bien organisé, respectons la loi.





Police Nationale