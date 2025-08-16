"Des mesures strictes et des sanctions sévères seront appliquées conformément aux lois comoriennes"

"Des mesures strictes et des sanctions sévères seront appliquées conformément aux lois comoriennes"

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal et pour assurer le respect des lois en vigueur, la Surveillance du Territoire, appuyée par la GIPN, Groupe d'Intervention de la Police Nationale ont mené une opération sur l’ensemble du territoire national.

Lors de cette action, plusieurs étrangers ont été interpellés pour vente ambulante sans aucun document d’autorisation. Certains étaient en possession de boîtes, thermos et autres matériels utilisés pour vendre divers produits sur la voie publique, tandis que d’autres s’installaient illégalement sur des emplacements pour exercer une activité commerciale non autorisée.

Il est formellement interdit de recommencer ces pratiques. Toute personne surprise à exercer une activité commerciale sans autorisation sera immédiatement sanctionnée. Des mesures strictes et des sanctions sévères seront appliquées conformément aux lois comoriennes.
La Police nationale rappelle que ces dispositions visent à :

  • Assurer la sécurité et l’ordre public
  • Lutter contre le commerce illégal
  • Protéger la santé des consommateurs
  • Réguler l’occupation de l’espace public
  • Pour un pays sûr et bien organisé, respectons la loi.

Police Nationale

