Côte d'Ivoire : Des milliers de manifestants défilent à Abidjan contre un 4ème mandat d'Alassane Ouattara

Le président sortant a annoncé fin juillet qu’il était candidat à un quatrième mandat consécutif, alors que plusieurs grandes figures de l’opposition ont été exclues du scrutin.

Pari réussi pour l’opposition ivoirienne, qui a réuni des milliers de personnes dans les rues d’Abidjan, samedi 9 août, à moins de trois mois de l’élection présidentielle. Malgré un climat politique tendu marqué par la candidature du président Alassane Ouattara à un quatrième mandat consécutif et par une série d’arrestations et de convocations judiciaires de cadres de l’opposition, la manifestation s’est déroulée dans le calme sur le boulevard de la Solidarité à Yopougon, commune la plus peuplée de la capitale économique et fief traditionnel de l’ancien président Laurent Gbagbo.

« Non à un quatrième mandat ! » et « Trop c’est trop ! » ont scandé les manifestants pendant plus de quatre heures, portant les uns des pagnes à l’effigie de Laurent Gbagbo, à la tête du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), les autres de Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), tous deux exclus du scrutin et réunis depuis juin au sein d’une alliance baptisée « Front commun ». Leurs militants réclament une révision de la liste électorale avant le scrutin présidentiel du 25 octobre. Beaucoup ont défilé en brandissant le drapeau bleu du PPA-CI dans une…Lire la suite sur LeMonde

