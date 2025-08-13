Comorien poignardé à Bressuire : Communiqué du parti Faliki YA Masiwa

COMMUNIQUE


Comorien poignardé à Bressuire : Communiqué du parti Faliki YA Masiwa

Un compatriote a été violemment poignardé cette nuit à Bressuire. Il a reçu plusieurs coups de couteaux. Il est pris en charge actuellement par les services de santé.

Le parti Faliki YA Masiwa représenté par le camarade Omar Mirali en collaboration avec l'association partenaire des Comoriens de Bressuire, a rendu visite, ce jour, à la maman de la victime.

Le parti FALIKIYAMASIWA a pris l'engagement solennel, devant la maman de la victime, de tenir à Bressuire, dans les mois à venir, une grande réflexion autour des violences entre Comoriens.

Le parti FALIKI YA MASIWA, fidèle à sa lutte en faveur du peuple comorien, appelle toute la communauté à se saisir de ces problématiques afin de parvenir à une situation apaisée et harmonieuse.

Prompt rétablissement à notre compatriote !

Le peuple ou rien. Tout pour le peuple. Rien pour les ennemis du peuple.

