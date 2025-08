Comores, Supercherie en circulation : Azali Assoumani n’a signé aucun accord de démission pour 2026 !







Une rumeur grotesque et soigneusement orchestrée agite depuis peu les réseaux comoriens, anjouanais et mohéliens. Son instigateur, Mohamed CHANFIOU ben Charaf, affirme qu’une délégation composée de cinq représentants d’États africains et de cinq émissaires français aurait rencontré le tyran sanguinaire Azali Assoumani, pour lui proposer un accord de départ anticipé, avec une démission prévue en mars 2026. Une rumeur grotesque et soigneusement orchestrée agite depuis peu les réseaux comoriens, anjouanais et mohéliens. Son instigateur, Mohamed CHANFIOU ben Charaf, affirme qu’une délégation composée de cinq représentants d’États africains et de cinq émissaires français aurait rencontré le tyran sanguinaire Azali Assoumani, pour lui proposer un accord de départ anticipé, avec une démission prévue en mars 2026.





Mensonge absolu ! Fabrication totale ! Manipulation honteuse !





Après une vérification rigoureuse, cette information se révèle complètement infondée. Aucune source sérieuse, nationale ou internationale, ne confirme l’existence d’une telle rencontre ni d’un quelconque accord. Aucun média reconnu (AFP, RFI, Jeune Afrique, Africanews, etc.) n’en fait mention.





Pire encore, le gouvernement comorien de facto a officiellement démenti cette rumeur, balayant sans équivoque toute tentative délibérée de manipulation et d’instrumentalisation de l’opinion publique. Par la voix de son porte-parole, il a dénoncé une manœuvre de désinformation pure et simple.





Ce que disent les faits : Depuis 2018, Azali Assoumani a foulé aux pieds la Constitution, imposant un coup d’État institutionnel pour s’accrocher Ad vitam æternam au pouvoir tel une sangsue venimeuse. Il a usurpé le tour présidentiel légitime des Anjouanais, prévu en 2021, détruisant l’équilibre de la Tournante.





Une farce politique montée de toutes pièces :





Les propos de Mohamed CHANFIOU ne relèvent ni de l’analyse ni de la lucidité. Ils sont le fruit d’un délire politicard, un scénario mal ficelé destiné à : Manipuler les consciences, Endormir les peuples Comoriens Anjouanais, Mohélien et Mahorais, Et surtout servir des intérêts personnels ou occultes.





Disons-le clairement : Mohamed CHANFIOU a menti. Il a menti aux Anjouanais comme aux Comoriens, aux Mahorais et aux Mohéliens.





Pourquoi inventer une telle fable ? La question mérite d’être posée. Mais comme le dit si bien la sagesse de nos îles : « Quand la vérité dérange, le mensonge cherche la lumière. » Et Allah seul connaît ce que cachent les cœurs. Allah yaanlam !





Appel à la vigilance !





Alors que nos peuples ploient sous un régime autoritaire tyrannique, sanguinaire, illégal et illégitime, nous n’avons pas le luxe de la distraction. Propager des illusions, c’est trahir la cause de la justice. Diffuser des fables, c’est affaiblir la lutte de libération.





Détourner l’attention, c’est trahir l’espérance du peuple anjouanais. L’essentiel est clair : la vérité, la liberté et la souveraineté insulaire de notre peuple ne se négocient pas dans les coulisses de l’imposture.





Et pour tourner la page de ces manipulations véreuses orchestrées par les placards comoriens, avides de paraître et de pouvoir sans autre perspective que celle de s’enrichir sur la misère de nos peuples martyrisés et meurtris ; la Confédération des États comoriens demeure l’idéal régénérateur : un cadre d’équilibre, de respect mutuel et de renaissance partagée pour notre archipel blessé.





Vivement un vaccin anti-politicards comoriens, un sérum ultrapuissant capable de faire barrage aux virus du mensonge, de la mauvaise foi, de la haine, de l’ethnocentrisme hégémonique, du suprémacisme clanique et de la comédie politique pour immuniser les Comoriens, les Anjouanais, les Mohéliens, et même les Mahorais contre ces contagions ridicules, cyniques et crasseuses qu’ils répandent plus vite qu’un rhume de saison !





Yeux ouverts, cœurs éveillés !





Le mensonge est une arme, ne baissons jamais la garde face à ceux qui veulent nous égarer !





Anli Yachourtu Jaffar

06 août 2025