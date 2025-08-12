Comores : Début de l'opération de contrôle d'identité !

Comores : Début de l'opération de contrôle d'identité !

Comores : Début de l'opération de contrôle d'identité !

L'opération de contrôle d'identité annoncée par le ministre de l'Intérieur débute ce mardi sur l'ensemble du territoire.

Cette mesure vise à "régulariser la situation des étrangers et renforcer la sécurité publique", selon Mohamed Ahmed Assoumani.

Les forces de l'ordre "vérifieront que les Comoriens portent bien leur carte nationale et que les étrangers disposent d'un titre de séjour valide", a-t-il annoncé.

"Nous voulons simplement que tout le monde soit conforme à la loi", avait déclaré le ministre samedi devant la presse. Texte ©CMM

