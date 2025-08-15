Communiqué : Démenti de la Police Nationale ! La Police nationale reste mobilisée 24h/24 pour assurer votre sécurité et vous informer avec transparenc

Fake News| COMMUNIQUÉ OFFICIEL – DÉMENTI







La Police nationale informe la population que des informations fausses et non vérifiées circulent actuellement sur les réseaux sociaux, notamment concernant les chiffres et données liés à 117 étrangers interceptés.





Ces chiffres ne proviennent pas de la Police nationale et ne reflètent en aucun cas la réalité de la situation.





Seules les informations publiées par les canaux officiels de la Police nationale (page Facebook officielle, communiqués de presse, interventions des porte-paroles) sont fiables et vérifiées.





Nous invitons l’ensemble des citoyens à :

Vérifier l’origine des informations avant de les partager

Ne pas relayer de rumeurs pouvant créer confusion ou inquiétude

Continuer à suivre nos publications pour des informations exactes et actualisées.

La Police nationale reste mobilisée 24h/24 pour assurer votre sécurité et vous informer avec transparence.





Police nationale