Commandant Tachfine et son audio, il y a du feu au sein du pouvoir dans lequel des pervers

COMMANDANT TAKFINE ET SON AUDIO, IL Y A DU FEU AU SEIN DU POUVOIR DANS LEQUEL DES PERVERS







Comme on est humain, des erreurs, des vices et des fautes peuvent se faire. Aussi des fantasmes peuvent se réaliser mais avec des limites bien déterminés. Par contre ceux-là peuvent aussi se disjoindre des hommes et des femmes dignitaires et surtout quand ils ont le titre d'autorité. Comment donc peut-on prétendre bâtir un pays en lui détruisant sa mode de vie, ses mœurs, la pudeur de ses habitants donc en détruisant ses valeurs ? Qu'on se rappelle qu'avant l'affaire de l'audio du commandant de la Gendarmerie Mr Takfine, Il y a deux affaires majeures qui ont secoué le pays, des affaires émanant du pouvoir kleptocrate en place d'Assoumani Azali, mais ce dernier reste insensible et vit sa vie bien tracée comme si de rien n'était.





Par contre les agents du pouvoir en place instrumentalisent la justice pour faire peur au peuple. Avec des mécanismes et des manigances, même les plus vils, la justice du pouvoir en place tue le peuple comorien. Sinon, ce ne sont pas tous les comoriens qui sont dupes. Contrairement à ce que cette justice prétend, c’est-à-dire rendre les comoriens pour la survie du pouvoir, les comoriens attendent le moment opportun pour agir.





« Un pouvoir affecté par une maladie rare »





Avril 2023 éclatement de l’affaire Nazra Said Hassane impliquant plusieurs personnalités de l’Etat notamment du pouvoir. Et même des autorités judiciaires, des forces de l’ordre et même des agents des renseignements généraux. Toutes plongées dans la sale affaire d’escroquerie de Ponzi. En mai 2025, l’affaire Bashar qui a trempé le pouvoir dans la gadoue et qui concernait et impliquait les autorités et les couvés du pouvoir. Des effets vulgaires et impudiques, des dénonciations de sous la culotte comme d’adultère et des pénétrations… qui ont déprécié ceux qui prétendaient avoir une notoriété dans ce régime de mal.





Une affaire qui a mis à nu le pouvoir kleptocrate, le cabinet du président de ce pouvoir et ses ensorceleurs. En ce mois d’Aout 2025, le commandant de la Gendarmerie Mr Takfine a dans un vocal, coupé la branche sur laquelle il est assis. Un cataclysme qu’il sème au sein de l’armée et la gendarmerie, corps siens. Comme il veut que le fils du président du régime, celui qu’il qualifie de batard et de conard, glisse, celui qui devrait glisser car on ne s’amuse pas avec une tyrannie des aigris. Il évoquait les faits sataniques et impudiques qui se produisent jours et nuits au sein des forces de l’ordre, notamment à l’Etat-major de l’Armée. Là où les militaires et les gendarmes se mêlent.





« Takfine, cet officier qui devrait glisser comme le petit Conard... »





Oser dire avoir pris un pot de vin pour la libération d’un trafiquant de drogue et même s’accaparer d’une part des drogues… oser dire que chacun doit voler dans son département, oser dire qu’un chef d’Etat-major se fait pleines les poches… oser lancer des discourtoisies à un officier en le qualifiant de conard « le Conard de Loukmane », oser dire qu’il faut que ce jeune officier glisse, en lui qualifiant aussi de batard… c’est bien oser. Takfine qui a affirmé que l’un de ses soucis majeurs est de finir sa maison en construction…, disant aussi qu’il a réservé des jeunes… avec lesquelles il va tirer plaisir avec un ami « je viens…», tous dans le silence et l’inertie du pouvoir, de ses autorités et des Ulémas.





En tout cas rien n’est étonnant s'il s'agit de cet homme. N'est-ce pas lui qui a dit : « Ils ont menacé ma fille, mais je m’en fous » ? Mais quel genre de père est ce Takfine ? Jusqu’à sacrifier sa fille pour des plaisirs illicites, c’est le summum de la délinquance et du banditisme. Et avec des gens comme cet officier, comment veut-on qu’un pays soit stable ? En outre, avec la complicité d’un procureur téméraire, l’affaire Takfine risque de passer sous le tapis comme tant d’autres au crématoire de la justice. Abdou Ismaila qui classe cette affaire dans les méfaits de l’Intelligence Artificielle, tout en croyant que les comoriens sont comme lui. Non les comoriens ne sont pas des obtus. Ils réfléchissent mais comme a dit Victor Hugo : « Rien n’est plus fort qu’une idée qui arrive à son heure ».





Said Yassine Said Ahmed

COMORESplus