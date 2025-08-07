CJSOI Seychelles : Ce jeune talent prometteur déclaré forfait en finale !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 07 août 2025 2025-08-07T13:17:00+02:00 Modifier ce post

CJSOI Seychelles : Ce jeune talent prometteur déclaré forfait en finale ! Pour des raisons de santé, Omar Bacar a été contraint de déclarer forfait e

CJSOI Seychelles : Omar Bacar déclaré forfait pour raisons de santé


CJSOI Seychelles : Ce jeune talent prometteur déclaré forfait en finale !

Pour des raisons de santé, Omar Bacar a été contraint de déclarer forfait en finale de la CJSOI aux Seychelles. Les règles de la boxe sont, avant tout, conçues pour protéger la santé des athlètes.

Jeune talent prometteur de la Fédération Comorienne de Boxe (FCB), Omar était animé par la volonté de monter sur le ring, de défier son adversaire et de décrocher la médaille d’or pour son pays. Mais Dieu en a décidé autrement. Il s'arrête donc là, offrant tout de même aux Comores une précieuse médaille d'argent.

Ce n’est pas rien. Saluons son engagement.
Le président par intérim de la FCB Loukman Azali lui adresse ses remerciements ainsi que ses encouragements pour la suite de sa carrière. Bravo, champion !

Fédération Comorienne de Boxe

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières