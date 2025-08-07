CJSOI Seychelles : Ce jeune talent prometteur déclaré forfait en finale ! Pour des raisons de santé, Omar Bacar a été contraint de déclarer forfait e

Pour des raisons de santé, Omar Bacar a été contraint de déclarer forfait en finale de la CJSOI aux Seychelles. Les règles de la boxe sont, avant tout, conçues pour protéger la santé des athlètes.





Jeune talent prometteur de la Fédération Comorienne de Boxe (FCB), Omar était animé par la volonté de monter sur le ring, de défier son adversaire et de décrocher la médaille d’or pour son pays. Mais Dieu en a décidé autrement. Il s'arrête donc là, offrant tout de même aux Comores une précieuse médaille d'argent.





Ce n’est pas rien. Saluons son engagement.

Le président par intérim de la FCB Loukman Azali lui adresse ses remerciements ainsi que ses encouragements pour la suite de sa carrière. Bravo, champion !





Fédération Comorienne de Boxe