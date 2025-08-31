Anjouan : ce que l'on sait de l'éboulement qui a fait deux morts !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 31 août 2025 2025-08-31T22:43:00+02:00 Modifier ce post

Anjouan : ce que l'on sait de l'éboulement qui a fait deux morts ! Les corps sans vies des victimes ont été transférés à l'hôpital de Hombo par les po

ÉBOULEMENT À DINDRIHARI : DEUX MORTS


Anjouan : ce que l'on sait de l'éboulement qui a fait deux morts !

Neuf heures. C'est le temps qu'il a fallu aux secours pour éxtraire les corps des deux hommes restés piégés sous un amas de terre. Ceci, suite à un éboulement survenu Dindrihari sur les auteurs de Mutsamudu vers 11h. 

Les corps sans vies des victimes ont été transférés à l'hôpital de Hombo par les pompiers. Pour rappel, au total cinq hommes avaient été ensevelis sur les lieux alors qu'ils travaillaient à extraire du pouzzolane. Trois ont pu être dégagés en vie.

Il est à noter que les accidents pareils sont fréquents dans les lieux. En effet, l'extraction de pouzzolane y est pratiquée avec des moyens rudimentaires. À cela s'ajoute le manque criant de mesures des sécurité.

Dhoulkarnaine Youssouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières