Discours du Président Azali Assoumani au Sommet TICAD 9 : Analyse politique ! Cette orientation rejoint les convictions du RDDC : la diaspora, riche e

Analyse politique du discours du Président Azali Assoumani au Sommet TICAD 9







Le discours prononcé par Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, à l’occasion du neuvième Sommet international de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), à Yokohama, le 22 août 2025, constitue un moment fort de la diplomatie africaine et comorienne. En plaçant l’humain, la solidarité, la justice sociale, la culture et l’environnement au cœur de sa vision, le Chef de l’État comorien a dessiné une trajectoire claire pour un avenir africain plus inclusif et plus durable. Le discours prononcé par Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, à l’occasion du neuvième Sommet international de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), à Yokohama, le 22 août 2025, constitue un moment fort de la diplomatie africaine et comorienne. En plaçant l’humain, la solidarité, la justice sociale, la culture et l’environnement au cœur de sa vision, le Chef de l’État comorien a dessiné une trajectoire claire pour un avenir africain plus inclusif et plus durable.





1. L’humain comme boussole du développement africain





Le Président Azali a rappelé avec force que l’investissement dans l’humain est la clé du développement. Former, accompagner et insérer les jeunes dans les dynamiques économiques et sociales est non seulement une nécessité, mais une condition de stabilité et de prospérité.





Cette orientation rejoint les convictions du RDDC : la diaspora, riche en savoir-faire et en expériences, doit être intégrée à ce chantier pour contribuer à la formation et au transfert de compétences.





2. La culture et la créativité comme piliers d’innovation





En valorisant les industries culturelles et créatives, le Président a mis en avant un secteur stratégique trop souvent négligé. L’Afrique, et les Comores en particulier, doivent transformer leur patrimoine culturel en levier économique et diplomatique. La diaspora a un rôle majeur à jouer dans la diffusion et la valorisation de ce capital identitaire.





3. Solidarité et justice sociale : un socle de gouvernance





Garantir un accès équitable à la santé, à l’éducation et aux services sociaux de base est une exigence démocratique. Le Président Azali a insisté sur l’importance de mécanismes innovants de financement et de partenariats publics-privés. Le RDDC salue cette orientation qui fait écho à l’action constante de la diaspora en matière de santé et d’éducation.





4. Le défi climatique : urgence pour les Comores et l’Afrique





En tant qu’État insulaire, les Comores sont particulièrement exposées aux effets du changement climatique. Le plaidoyer du Chef de l’État pour une croissance respectueuse de l’environnement est une position de survie autant que de responsabilité. Cela doit se traduire par des politiques concrètes : énergies renouvelables, protection des littoraux et agriculture résiliente.





5. Une diplomatie d’action : l’exemple du partenariat avec le Japon





En marge du sommet, le Président Azali Assoumani a démontré que sa vision ne se limite pas au discours mais s’accompagne d’une diplomatie active et pragmatique.





Lors de son entretien avec Son Excellence Monsieur Shigeru Ishiba, Premier ministre du Japon, plusieurs axes stratégiques de coopération ont été définis :





Éducation : réhabilitation de l’Université des Comores et accueil de professeurs japonais ;

Infrastructures portuaires : appui à la construction d’un port en eau profonde et réhabilitation des ports de Mutsamudu et de Moroni ;

Économie bleue : soutien au secteur de la pêche et renforcement des capacités de l’école de pêche.





Le Président a également sollicité l’ouverture d’un bureau de la JICA aux Comores, ce qui faciliterait la mise en œuvre des projets. Le Japon, de son côté, a salué le soutien constant des Comores sur la scène internationale et a annoncé des initiatives pour célébrer le cinquantenaire des relations bilatérales.





Cette rencontre traduit une volonté claire : faire des Comores un acteur crédible dans le concert des nations en consolidant des partenariats structurants.





Ainsi le discours du Président Azali Assoumani à la TICAD 9 et les rencontres diplomatiques en marge du sommet témoignent d’une vision globale et cohérente : bâtir un avenir durable pour l’Afrique en misant sur l’humain, la solidarité, la culture et la protection de l’environnement, tout en renforçant la place des Comores dans la diplomatie internationale.





En tant que Président du RDDC, je me réjouis de cette orientation et réaffirme que la diaspora comorienne doit être associée de façon structurée à ces dynamiques. Car c’est en conjuguant la vision politique, la mobilisation citoyenne et la coopération internationale que nous pourrons transformer ce plaidoyer en résultats concrets pour le peuple comorien et africain.





Fakihi Mradabi

Président du Rassemblement de la diaspora pour le Développement des Comores (RDDC)