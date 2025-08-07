Affaire Onicor : Plus d'un an sans riz ni remboursement...les commerçants en colère !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 07 août 2025 2025-08-07T10:31:00+02:00 Modifier ce post

Affaire Onicor : Plus d'un an sans riz ni remboursement...les commerçants en colère ! Ils réclament des explications et le respect de leurs droits, ap

Colère des commerçants devant l’ONICOR : Bientôt plus d'un an sans riz ni remboursement


Affaire Onicor : Plus d'un an sans riz ni remboursement...les commerçants en colère !

Ce matin, plusieurs distributeurs ont manifesté leur mécontentement devant les locaux de l’Office National d’Importation et de Commercialisation du Riz (ONICOR). Ils réclament des explications et le respect de leurs droits, après avoir versé de l’argent à l’office depuis plus d’un an sans avoir reçu ni riz ni remboursement.

Mais leur rassemblement a été interrompu par la gendarmerie, leur demandant une autorisation officielle pour se tenir devant les lieux. Malgré cela, les commerçants restent fermes et attendent une solution concrète d’ici Jeudi, faute de quoi la pression pourrait monter davantage. RCM13

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières