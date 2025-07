Urgence maîtrisée : une vie sauvée grâce à une évacuation médicale exemplaire. Grâce à la réactivité de nos équipes médicales et à la supervision du c

Urgence maîtrisée : une vie sauvée grâce à une évacuation médicale exemplaire







Ce lundi 21 juillet 2025, le Centre Hospitalier de Référence Insulaire de Hombo (CHRI-Hombo) a coordonné avec efficacité l’évacuation urgente d’un patient nécessitant une prise en charge en dialyse, un traitement spécialisé encore indisponible au sein de notre structure en cours de finalisation. Ce lundi 21 juillet 2025, le Centre Hospitalier de Référence Insulaire de Hombo (CHRI-Hombo) a coordonné avec efficacité l’évacuation urgente d’un patient nécessitant une prise en charge en dialyse, un traitement spécialisé encore indisponible au sein de notre structure en cours de finalisation.





Grâce à la réactivité de nos équipes médicales et à la supervision du cardiologue Dr Daniel Oiridi, le patient a été transféré dans les plus brefs délais vers le Centre Hospitalier National El-Maarouf, établissement partenaire disposant d’un Centre de Dialyse opérationnel. Ce transfert a été réalisé dans un cadre sécurisé, assurant un suivi médical rigoureux et continu durant le trajet et à l’arrivée.





Cette situation illustre l’importance cruciale de la coopération interhospitalière, qui permet d’assurer une continuité de soins rapide et adaptée, même face à des contraintes logistiques.





La construction du centre de dialyse du CHRI-Hombo représente une avancée majeure pour l’amélioration de l’offre de soins spécialisés sur l’île. Sa mise en service imminente contribuera à renforcer l’autonomie médicale locale, en réduisant significativement la dépendance aux transferts vers d’autres établissements. D’ici là, une communication active et réciproque avec l’hôpital El-Maarouf est maintenue, afin de garantir la fluidité des échanges médicaux, la coordination des interventions et la sécurité des patients.





Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance aux équipes médicales du CHN El-Maarouf pour leur disponibilité et leur efficacité, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe du CHRI-Hombo, et tout particulièrement aux Dr Daniel Oiridi, Dr Moundhir et Dr Djabir pour leur professionnalisme et leur engagement durant cette opération délicate.





