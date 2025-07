Une parole forte pour un leadership affirmé : les Comores à la tribune du monde







Le 28 juillet 2025 à Addis-Abeba, devant les grands de ce monde réunis pour la Conférence UNFSS+4, Son Excellence Al Imam Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, a livré un discours d'une clarté stratégique et d'une profondeur politique remarquables. Ce discours n'est pas un simple exposé diplomatique : il marque une rupture narrative, un acte politique fort qui repositionne notre archipel comme acteur responsable, visionnaire et solidaire dans l'arène des politiques alimentaires mondiales.





Une souveraineté alimentaire comme exigence de dignité





En affirmant que « la transformation de notre système alimentaire n’est pas une option. C’est une exigence de dignité, de justice et de souveraineté », le Président Azali engage le pays dans une voie ambitieuse. Il ne s’agit plus simplement de réagir aux crises alimentaires, mais de reconquérir notre autonomie agricole en misant sur l’innovation, la planification, et l’équité sociale. Cette formulation fait écho aux valeurs fondamentales du RDDC : la dignité des peuples, l’équité sociale, et la maîtrise de leur destin.





Des résultats concrets, loin des promesses vaines





Contrairement à tant d’autres tribunes internationales où abondent les discours sans lendemain, le chef de l’État comorien a choisi de s’appuyer sur des réalisations concrètes :

Création de centres de développement économique ruraux ;

Renforcement de la santé animale et sécurité sanitaire ;

Facilitation de l’accès aux intrants agricoles ;

Inclusion des jeunes et des femmes dans les filières productives.





Ces initiatives, bien que perfectibles, traduisent une volonté politique réelle de changer les fondements de notre modèle économique. Elles s’inscrivent dans le cadre du Plan Comores Émergent (PCE), dont la vocation est justement de faire des secteurs productifs , et notamment de l’agriculture, un levier de croissance durable et d’insertion socioéconomique.





Un appel à la solidarité mondiale, dans un contexte d’inégalités structurelles





Le Président Azali n’a pas manqué de souligner les vulnérabilités spécifiques des petits États insulaires en développement (PEID), comme les Comores, face au changement climatique. En appelant à la responsabilité collective de la communauté internationale, il dénonce implicitement les inégalités structurelles de l’ordre mondial, tout en proposant des solutions concrètes : la création d’un Fonds national d’appui à l’agriculture, fondement d’une transition agroécologique durable.





Un discours qui responsabilise la diaspora





Pour nous, membres de la diaspora comorienne, ce discours sonne comme un appel au réveil. La construction d’un système alimentaire résilient ne peut se faire sans la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, y compris celles établies à l’étranger. Le RDDC, fidèle à sa mission, se tient prêt à accompagner cette dynamique, en mobilisant savoir-faire, partenariats et investissements.





Ainsi une voix pour l’Afrique insulaire, un espoir pour les Comores





Le discours de Son Excellence le Président Azali Assoumani dépasse la simple rhétorique diplomatique. Il s’agit d’un acte de souveraineté politique, d’une vision pour une transition alimentaire inclusive, et d’un plaidoyer pour une coopération internationale juste. En tant que Président du RDDC, je salue cette posture audacieuse et appelle l’ensemble de la diaspora à y répondre par des actions concrètes de soutien, d’investissement et de co-développement.





Les Comores bougent. À nous de les accompagner dans le bon sens de l’Histoire.





Par Fakihi Mradabi, Président du RDDC